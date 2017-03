Klartext beim Politischen Aschermittwoch: Schulle im Paradies

artikel-ansicht/dg/0/

Die Versuchung ist groß. Vor allem für Neulinge beim Politischen Aschermittwoch. Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei, erliegt der Versuchung. Sie versucht es mit einer humorvollen Rede. So steht sie nun in Passau auf dem Ausflugsdampfer „MS Stadt Linz“ vor 400 Genossen und Gästen und nimmt sich erst einmal den bayrischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer vor. Den nennt Kipping„Kleintrumpi“ und vergleicht die von der CSU angestrebte PKW-Maut mit dem geplanten Mauerbau an der mexikanischen Grenze. Deren Initiator, also den richtigen Trump bezichtigt die Linkspolitikerin der Maskerade, wobei sie allerdings von Maskarade spricht. Jedenfalls führe sich der neue US-Präsident als ein Robin Hood auf, der scheinbar die Interessen der einfachen Menschen im Sinn habe, während er in Wirklichkeit den mächtigen Konzernen zuarbeite. Ein bisschen lustig ist Katja Kipping eigentlich nur, wenn sie sich verspricht und sich im „Freistaat Sachsen“ statt im „Freistaat Bayern“ wähnt. Ansonsten ist Kipping natürlich sehr politisch und das bedeutet: Sie muss der veränderten Lage Rechnung zollen. Zwar wird die SPD noch verhöhnt, weil es „ausreicht, dass ihr Vorsitzender auf die Kanzlerkandidatur verzichtet und schon steigt die SPD um 10 Prozent.“ Auch ist der neue Kandidat, Martin Schulz, „lediglich eine Projektionsfläche“ für neue linke Hoffnungen. Aber immerhin, Kipping entdecktdie lange von den Linken bestrittene „Wechselstimmung“ und so schickt sie gleich mal in das gar nicht weit entfernte Vilshofen die Forderung nach völliger Abschaffung von Hartz IV.

In Vilshofen wurde der Politische Aschermittwoch erfunden. 1919 war das. Im Rahmen eines Viehmarktes. So wird es im SPD-Zelt erklärt. Man ist also am Ursprungsort. Aber wichtiger ist, dass 5000 Menschen gekommen sind. Weil das mehr sind, als bei der CSU an diesem Tag, hat der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer vorab von einer „gefühlten Mehrheit“ bei der Veranstaltung seiner Partei gesprochen. Der neue SPD-Superstar Martin Schulz lässt sich diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen und sendet „herzliche Grüße von der realen Mehrheit.“ Begrüßt wirder von „Martin, Martin“-Rufen. Ein kleiner Junge, von dem man später erfährt, dass er Matthias heißt und sieben Jahre alt ist, läuft mit einem SPD-Fähnchen neben Schulz her. Auf kleinen Plakaten steht „Jetzt ist Schulz.“ Und der designierte Kanzlerkandidat treibt das Spiel mit seinem, ja nun keineswegs seltenen, Namen noch auf die Spitze und erzählt, dass man im „Willy-Brandt-Haus“ über eine Veranstaltung nachdächte, die wohl den Titel „Abendbrot mit Schulz“ tragen soll. Unter Verwendung des in der Hauptstadtregion üblichen Begriffes für das Butterbrot, schlägt der Redner vor zu „Stulle mit Schulle“ zu laden. Darüber hinaus hält Schulz eine Rede, die man nun mittlerweile auch schon gehört haben kann und die vermutlich für den Wahlkampf getestet wird. Er fängt auf vertrautem Terrain an, also mit Europa. Hernach ist Trump an der Reihe. „Den muss man kritisieren und nicht seine Tatkraft loben“, befindet Schulz und hat damit seinen ersten Hieb gegen Horst Seehofer ausgeteilt. Denn der hatte bewundernde Worte für Trump gefunden. Schulz verteidigt die Pressefreiheit als „überlebenswichtig für die Demokratie“ und solidarisiert sich mit dem in der Türkei im Gefängnis sitzenden Journalisten Deniz Yücel. Aber es dauert nicht lange, dann ist Martin Schulz bei seinem Hauptthema. Bei der sozialen Gerechtigkeit und „bei den Sorgen der einfachen und hart arbeitenden Menschen.“ Es fehlt auch nicht der autobiografische Rückblick, in dem Schulz darauf verweist, dass er früher „lieber auf dem Fußballplatz als in der Schule war“ und dass er, nachdem sich der Traum von der Profikarriere zerrschlug „die Orientierung verloren“ habe, aber dann „eine zweite Chance bekam.“ Später folgte die kommunalpolitische Karriere. „Von der Pike auf.“ Jedenfalls kenntMartin Schulz die Menschen, fordert, ihre Gefühle zu respektieren und sieht sich in der Lage das Land zu führen. Als er das vor einigen Wochen gesagt habe, hätten auch viele Genossen abgewinkt. „Ach der Martin“, hätte es geheißen. Nun sei das anders. Und deswegen wiederholt er: „Die SPD tritt an, um die stärkste politische Kraft in Deutschland zu werden und ich trete an, um Bundeskanzler zu werden.“ Dankbar antwortet das Publikum wieder mit „Martin, Martin.“ Wenn es konkret wird, verliert allerdings Manches an Eindeutigkeit. So wird Schulz zwar von Union und Wirtschaftsverbänden kritisiert, weil er für die verlängerte Zahlung des Arbeitslosengeldes I sei, aber bei genauerBetrachtung knüpft Schulz die Verlängerung „an eine weitere Qualifizierung“ der Arbeitslosen. Und bei den vielen Ungerechtigkeiten, die Schulz beklagt, fehlt es doch noch immer an Vorschlägen, wie diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen sind.

Folgt man Horst Seehofer, dann bedarf es der Vorschläge gar nicht. Denn er findet, dass Martin Schulz derart freizügig mit Statistiken und Fakten umgehe, dass er bei weiterem, derartigen Fehlverhalten „Martin der Schummler genannt“ werden müsse. Wohingegen Seehofer nichts als die Wahrheit verkündet. Etwa wenn er Bayern lobt. „Bayern hat den höchsten Berg Deutschlands und die niedrigsten Schulden. Bayern ist einzigartig, Bayern ist ein Paradies.“ Und auch daran, wer der wichtigste Bewohner dieses Paradieses ist, lässt Seehofer keinen Zweifel. Schließlich habe der Ministerpräsidentbei einer „BILD“-Umfrage den fünften Platz belegt, bei der die Leser bekennen sollten, wem sie im Zweifelsfall ihre Hausschlüssel anvertrauen würden. „Gebt mir Eure Hausschlüssel“ ruft Seehofer in die Passauer Dreiländerhalle hinein.Die Aufforderung mag bei einigen Zuhörern Verwunderung auslösen. Aber viele trauen ihren Ohren nicht, als der CSU-Chef mitten in das Lob auf das einzigartige von ihm regierte Land und direkt nach Steuerversprechensowie der Forderung nach Abschaffung des Solidaritätszuschlages die Kanzlerin lobt: „12 Jahre CDU und CSU in Berlin unter Führung von Angela Merkel – und noch nie ging es Deutschland so gut wie heute.“ Klar, an der Obergrenze hält Seehofer mit heiserer, fast versagender Stimme fest. Aber wenn es darum geht, in diesen gefährlichen Zeiten den Überblick zu behalten, dann kennt Seehofer „niemand, außer Angela Merkel, der Deutschland führen kann.“ Da klappen dann doch ein paar Kinnladen herunter. Neben Beifall gibt es auch jede Menge Buhs.

Anderswo wird natürlich auch mehr oder weniger Humorvolles zum Besten gegeben. Im baden-württembergischen Biberach klärt der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann über die Rechtspopulisten auf. „Die sind nicht luschtig“, schwäbelt er. Er selbst amüsiert sich über die Idee, in der nun folgenden vorösterlichen Zeit des freiwilligen Verzichts „Auto-Fasten“ zu propagieren. „Wer diese Idee nur wieder hatte?“Die AfD-Chefin Frauke Petry wiederum hat in Osterhofen ihre ganze Rede dem Beweis gewidmet, dass sie einer Partei vorsteht, in der durchaus gelacht wird. Kleine Kostprobe? Als Petry von einer Fernseh-Talkshow erzählt, sagt sie mit erkennbar absichtsvoller Lust am Versprecher: „Im DDR-Fernsehen…ähm…im ARD-Fernsehen.“ Und wen das noch nicht vom Hocker reißt, dem sei die Dingolfinger Rede des FDP-Chefs Christian Lindner empfohlen. Dessen Auseinandersetzung mit Martin Schultz gipfelt in folgender Bemerkung: „Das Mysterium Schulz ist: Man kennt Frau Merkel inzwischen schon zu gut und ihn noch gar nicht. Davon profitiert er.“ Allerdings habe Schulz keine Ahnung von der deutschen Politik. Und deswegen sei es bald vorbei mit der Schulzschen Herrlichkeit.„Wahlkampf ist doch keine Weiterbildungsreise.“Aber wozu führt das? Doch wohl zu weiterer Kanzlerschaft von Angela Merkel. Das scheint Lindner aber auch nicht zu wollen. „Zwölf Jahre Angela Merkel haben unser Land sediert, haben die Politik narkotisiert. Wir hatten nur die Raute.“ Was nun tatsächlich aus dem Land werden soll, wird nicht ganz klar. Aber vielleicht darf man an auch nicht zu viel von Aschermittwochsreden erwarten.