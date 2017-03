Neuruppin nimmt Abschied

artikel-ansicht/dg/0/

Eigentlich sollte ja am 17. März, dem 90. Geburtstag der Künstlerin, die Ausstellung im Museum eröffnet werden, die von ihr selbst kuratiert worden ist. Doch ihr Tod am 29. Dezember sorgte dafür, dass die Ausstellung in der geplanten Form nicht mehr umgesetzt werden konnte. "Sie war zu sehr involviert", so Neuruppins Kulturmanager Mario Zetzsche. Um der Frau, die unter anderem die Uniformen der Interflug-Stewardessen gestaltet hatte, dennoch gebührend zu gedenken, gibt es nun die Feierstunde im Festsaal der Kliniken. Es ist derselbe Raum, der von ihrem Mann mit Bildern versehen worden war. "Sie hat sich diesen Rahmen selbst immer wieder gern gewünscht", so Zetzsche.

Die maximal anderthalbstündige Veranstaltung wird mit dem Song "You got me singing" von Leonard Cohen eröffnet. Dazu hat ihr Sohn Andreas Kühn unter der Überschrift "Adieu meine Lieben" eine Präsentation ihrer Bilder vorbereitet. Der Neuruppiner Stadtverordneten-Vorsteher Gerd Klier, der auch bei er Ausstellung die Laudatio gehalten hätte, wird dann reden. Danach wird Margarete Jungblut unter der Überschrift "Mir reicht's jetzt" zur Person Kühn-Berger sprechen.

Anschließend erwartet die Besucher eine Tanzperformance von Gritt Maruschke und Albina Loge von der Jugendkunstschule Neuruppin zu Krzysztof Pendereckis "Tanz" für Solovioline. Im Anschluss daran wird dann die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums Neuruppin, Silke Kreibich, zum Œuvre von Marianne Kühn-Berger sprechen. Kreibich hatte gemeinsam mit der Künstlerin die Ausstellung vorbereitet. Dieser Teil wird laut Zetzsche der längste Beitrag des Abends sein. Danach kommen erneut die Tänzerinnen der Jugendkunstschule zum Einsatz. Sie werden zu "Indecent Love" in einer Einspielung des Schachtner Trios das Werk "Prinzip Hoffnung" der Neuruppiner Künstlerin tänzerisch darstellen.

Schließlich wird auch noch Kühn-Bergers Lebensgefährte sprechen - der Neuruppiner Hans-Dieter Pethke. Danach können Beileidsbekundungen in ein Kondolenzbuch eingetragen werden. Am Ende gibt es dann noch ein Beisammensein. Das Programm ist relativ kurz gestaltet, damit die Gedenkstunden nicht in Konkurrenz steht zu der am selben Abend stattfindenden Eröffnung des Aequinox-Musikfestivals.