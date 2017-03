Schulplatz wird zur Opernbühne

artikel-ansicht/dg/0/

Beeindruckendes Bühnenbild: Der "Gefangenenchor" wird in Verdis Oper im Juli im Herzen Neuruppins zu erleben sein. Die Veranstalter bringen für die Aufführung mehr als 100 Mitwirkende mit in die Stadt. Karten für das Spektakel sind bereits erhältlich.

Den großen Schulplatz im Herzen Neuruppins wirklich zu beleben und mit Publikum zu füllen ist eine Mammutaufgabe. "Im Idealfall suchen wir aber genau nach solchen Plätzen", so Svenja Hoffman von Paulis. Das Gut Basthorst, die Burginsel Delmenhorst, den Markt in Bramstedt und einige andere Orte mehr in Deutschland haben sich die Veranstalter schon herausgepickt. 25 sollen es am Ende der Saison sein, sagt Hoffmann. Wie genau der Schulplatz am 21. Juli ab 20 Uhr bespielt und abgesperrt wird, müsse noch entschieden werden. Erklärtes Ziel ist es laut Hoffmann aber, viele Zuschauer und mehr vor die Bühne zu bekommen. "Am besten 1000 aufsteigend", so Hoffmann.

Das letzte Mal gab es ein Event in dieser Größenordung im Jahr 2006. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Stadt Neuruppin war damals zum Eröffnungskonzert die mittelalterliche Liedersammlung "Carmina Burana" von der Band Corvus Corax samt Orchester und Chor auf dem Schulplatz gespielt worden. Die Aufführung von "Nabucco" soll laut Hoffmann in diesem Jahr das Sommer-Klassik-Open-Air-Highlight werden.

Grundlage der Oper ist das Libretto des Italieners Temistocle Solera (1816 bis1878). Die Handlung speist sich aus Legenden um den biblischen Herrscher Nabucco, auch bekannt als Nebukadnezar II. Dem König Babylons der von 605 bis 562 vor Christus herrschte. Unter seiner Führung sind Bauten wie das Ischtartor, die Hängenden Gärten und der Babylonische Turmbau verbunden. Hintergrund der Opernhandlung sind die Eroberung Jerusalems 587 vor Christus und die Wegführung des jüdischen Volkes in die babylonische Gefangenschaft ein Jahr später. Das Libretto übernimmt daraus nur wenige Motive. Die Handlung besteht aus vier Akten.

Das Bühnenstück "Nabucco" markiert den Beginn der "Galeerenjahre" Guiseppe Verdis (1813 bis 1901), in denen er sich von immer neuen Verträgen zum Schreiben von nicht immer erfolgreichen Stücken treiben ließ. Der Begriff geht auf einen Brief Verdis von 1858 zurück: "Seit ,Nabucco' habe ich sozusagen keine ruhige Stunde mehr gehabt. Sechzehn Jahre Galeerenarbeit", schrieb der Komponist da - also von 1842 bis 1858. Zugleich war "Nabucco" der erste ganz große Erfolg Verdis auf der Opernbühne.

Für die Aufführung in Neuruppin werden die Veranstalter rund 100 Mitwirkende mitbringen - vom Bühnenbauer bis zum Hauptdarsteller. Open-Air-Produktionen bedeuten für jedes Opernensemble eine besondere künstlerische Herausforderung. Ziel sei es aber, die Aufführung und das Ambiente zu einem unvergesslichen Opernspektakel zu vereinen. Sänger, Orchester, Regie und Technik müssten sich bei jeder Spielstätte ebenfalls neu auf die atmosphärischen und akustischen Gegebenheiten einstellen.

Karten für "Nabucco" gibt es ab einem Preis von 44 Euro. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Ruppiner Anzeigers, Karl-Marx-Straße 48 in Neuruppin.