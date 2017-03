Streit um Sanierung des Ex-Forsthauses

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Nach dem Karneval ist vor dem Karneval - auch nach Aschermittwoch wird in Müllrose über die Zukunft des Ex-Forsthauses gesprochen. Denn den Bau will man auch für die kommenden Partys nutzen. Sanierung und Umbau des Gebäudes werden ein kostspieliges Unterfangen, so die Einschätzung von Bürgermeister Detlef Meine. Es habe inzwischen erste Gespräche mit einem Architekten gegeben, die Gesamtkosten können sich auf eine dreiviertel Million Euro belaufen. Allein bei Sanierung und Umbau der vorderen Räume im Erdgeschoss, die künftig von der Seniorenbegegnungsstätte genutzt werden sollen, müsse man laut Angaben der Bauplaner von etwa 1000 Euro je Quadratmeter ausgehen, berichtete Detlef Meine. Die Räume seien knapp 200 Quadratmeter groß, folglich belaufen sich die Kosten dort auf rund 200 000 Euro. Dabei habe man noch keinen Cent für die Modernisierung des großen Saals, der Toiletten und des Obergeschosses ausgegeben.

Dazu müssen man sich mit der Trockenlegung des Mauerwerks beschäftigen, diese werde wahrscheinlich etwa mit 150 000 Euro zu Buche schlagen. Wie mit dem Bau und der Modernisierung verfahren werden soll, ist in der Stadt umstritten. Müllrose hatte das von der Forstverwaltung stillgelegte Gebäude in der Bahnhofstraße für rund 200 000 Euro gekauft. In dem Haus finden unter anderem die großen Sitzungen des Müllroser Carneval Clubs (MCC) statt. Der Bürgermeister hatte den Erwerb damals abgelehnt. Die Müllroser Karnevalisten argumentieren, dass das Ex-Forsthaus für sie und für das Müllroser Kulturleben wichtig sei. Schließlich strahlen die Karnevalspartys auch über die Stadtgrenzen hinaus aus, so konnte man jetzt zu der Abendveranstaltung auch eine Abordnung des Groß Lindower Karnevalvereins begrüßen.

Ulrich Zimmer vom MCC erklärte dazu, dass man mit den Planungen erst begonnen habe und sich die wirklichen Baukosten nachher auf rund ein Drittel der jetzt genannten Beträge reduzieren werden. Er sei zuversichtlich, dass man eine Lösung finden werde. MCC-Mitglied Thomas Kühl kündigte an, dass in dem Gebäude am 29. April ein öffentlicher Tanz in den Mai stattfinden werde.