Sorge um Bahnanschluss im Fontanejahr

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Das Fontanejahr soll im März 2019 in Neuruppin eröffnet werden. Doch wegen zeitgleicher Bauarbeiten am Bahndamm macht sich die Stadtspitze Sorgen um Gäste, die mit dem RE 6 anreisen wollen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556069/

Schon eine geringere Verzögerung bei der Sanierung einer der beiden Brücken über den Ruppiner See, die von Dezember 2018 bis März 2019 umgesetzt werden soll, könnte für den Tourismus fatale Auswirkungen haben. Die Stadtverwaltung hat die Ankündigung daher mit gemischten Gefühlen aufgenommen. "Die gute Nachricht ist, dass damit klar wird, dass der Bahn etwas an der Strecke des RE 6 liegt. Sonst würde sie nicht investieren", so Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) am Dienstag. "Die schlechte ist, dass nicht klar ist, ob das wirklich in den drei Monaten geschafft wird", sorgt er sich. Denn bei Bauvorhaben könne es immer wieder zu Verzögerungen kommen - vor allem im Winter.

Sollte die Bahn länger für die Sanierung brauchen, würde das den Organisatoren des Fontanejahrs einen Strich durch die Rechnung machen. Denn dieses soll am 30. März in Neuruppin offiziell eröffnet werden. Wenn die Anreiseoptionen für die Eröffnung eingeschränkt sind, wären das schlechte Startvoraussetzungen. "Wir können nicht Prospekte machen und darin sagen: Kommen sie mit dem RE 6, und dann fährt der vielleicht erst ab April, weil es im Februar Frost gab", so Golde.

Allerdings lässt sich ein derartiges Fiasko möglicherweise im Vorfeld vermeiden. Denn Neuruppin hat sich vor Jahren gemeinsam mit Fehrbellin, Lindow, Rheinsberg, dem Amt Temnitz und der Kleeblattregion für das Logistikdrehkreuz HUB 53/12º eingesetzt. Dadurch wurden Bahnstrecken westlich von Neuruppin für den Gütertransport gesichert, die dafür auch noch immer genutzt werden. Dort könnten zum Fontanejahr im Ernstfall auch Personenzüge eingesetzt werden.

Obwohl die Signalanlagen entlang der Strecke bislang nicht für den Personentransport ausgelegt sind, ließe sich das laut Golde verhältnismäßig einfach ändern. "Theoretisch wäre das machbar. Besonders, da bis zum Fontanejahr noch Zeit ist."