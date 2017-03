Täter war auf Bewährung frei

artikel-ansicht/dg/0/

Trauer am Tag danach: Gedenkgottesdienst für die Opfer des 24-jährigen Jan G. am Mittwochabend in der St. Marienkirche Beeskow

Jan G. leide an einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Vermutlich unter Drogeneinfluss hatte der Mann am Dienstagvormittag zunächst seine 79-jährige Großmutter in Müllrose getötet und auf der Flucht vor der Polizei in Oegeln zwei Polizeibeamte überfahren und tödlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen dreifachen Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Bei dem Streit zwischen Enkel und Großmutter sei es vermutlich um Geld gegangen, sagt Ingo Kechichian, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nicht zum ersten Mal - Nachbarn zufolge ist die 79-Jährige, auf deren Grundstück Jan G. lebte, in der Vergangenheit schon mehrmals von ihrem Enkel erpresst und gewürgt worden.

Dass der mehrfach verurteilte Beschuldigte überhaupt noch auf freiem Fuß war, ist einem Urteil des Landgerichts vom November vergangenen Jahres geschuldet. Schon damals hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, Jan. G. wegen einer undifferenzierten Schizophrenie in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Die Kammer setzte eine Einweisung aber zur Bewährung aus und berief sich dabei auf die Expertise eines Gutachters. "Die Staatsanwaltschaft hat gegen dieses Urteil mangels Erfolgsaussichten keine Rechtsmittel eingelegt", bestätigt Kechichian.

Selbst als Jan G. unmittelbar nach dem Urteil erneut gegen die Bewährungsauflagen verstieß, sah das Landgericht keinen Anlass einzugreifen. Obwohl der Beschuldigte weiter Drogen nahm und ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr erwischt wurde, konnten die Richter "das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Widerruf der Aussetzung zur Bewährung nicht feststellen", wie es in einer Stellungnahme des Landgerichts vom Mittwoch heißt.

Derweil verdichten sich die Hinweise, dass Jan G. auf seiner Flucht nicht allein im Auto gesessen hat. Mehrere Zeugen wollen gesehen haben, wie zwei Personen in Beeskow den Pkw verlassen haben und der 24-Jährige allein in Richtung Oegeln weiter flüchtete, wo er an einer Kontrollstelle die beiden Polizisten überfuhr.

Anhaltspunkte dafür, dass sich die beiden Beamten nicht ausreichend in Sicherheit gebracht haben könnten, sieht die Polizei nach bisherigem Erkenntnisstand nicht. "Es gibt für uns momentan keinen Grund, an einen Mangel an Eigensicherung zu denken", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums.