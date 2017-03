Kommentar: Das Gericht hat versagt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556072/

Dass Richter im Normalfall bei Ersttätern milde Strafen verhängen - geschenkt. Aber bei Wiederholungstätern? Menschen, die Raub und Körperverletzung auf dem Kerbholz haben? Jan G. stand erst im November vor Gericht. Er wurde als psychisch krank und daher als schuldunfähig eingestuft. In die Psychiatrie kam er gleichwohl nicht.

Es liegt in der Natur unseres Rechtssystems, dass Urteile von der Voraussetzung ausgehen, dass jemand in der Haft seine Taten bereut und nach der Verbüßung seiner Strafe wieder von der Gesellschaft aufgenommen werden kann. Rache ist - bei allem Verständnis für das Leid der Opfer - keine Kategorie in der Justiz eines Rechtsstaats. Doch haben Gerichte eine Verantwortung, diejenigen Täter aus dem Verkehr zu ziehen, bei denen Reue nicht zu erwarten ist und die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Also etwa bei Menschen, die gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Im Fall von Müllrose hat nicht nur ein Gutachter versagt, sondern das ganze Gericht.