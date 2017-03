artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Etwas merkwürdig ist das schon: Während die politische Debatte von Begriffen wie Altersarmut und sozialer Ausgrenzung der aus dem Berufsleben Ausgeschiedenen beherrscht wird, sagt eine Mehrheit der zwischen 65- und 85-Jährigen in Umfragen regelmäßig, dass es ihr gut gehe, sie weiterhin aktiv sei und am Leben teilnehme. Man pflegt seine Hobbys, reist, engagiert sich ehrenamtlich. Und es bestätigt ja auch der bloße Augenschein: Wer heute mit 65 in Rente geht, ist nicht, wie noch die Eltern- oder Großelterngeneration, wirklich "alt", sondern nur etwas älter. Man pflegt sich, trägt schicke Kleidung und fährt in der Regel ein größeres Auto als noch vor 20 Jahren.