Afrikas ignorierte Realität

(MOZ) Die Bilder wirken inzwischen fast vertraut - und haben deshalb auch einen Teil ihres Schreckens verloren. Etwa 20 Millionen Menschen, darunter viele Kinder, hungern zurzeit in Afrika: In den Ländern am Tschadsee, am Horn des Kontinents, aber auch in dem nur fünf Jahre nach seiner Unabhängigkeit von Stammeskriegen zerrissenen Südsudan.

Während die jeweiligen Regierungen und die Afrikanische Union wie üblich wegschauen, springt jenseits des Kontinents - ebenso erwartungsgemäß - der Motor der westlichen Hilfsindustrie an: Gerade erst hat eine Geberkonferenz in Norwegen den Ländern am Tschadsee fast 700 Millionen Dollar an Nothilfe versprochen. Westliche Politiker betonen, "stabilisierend wirken" zu wollen, damit dem islamistischen Terror der Nährboden entzogen wird. Doch die Verweise auf den Terror in Nigeria, den Machtkampf im Südsudan oder die jüngste Dürre in Kenia und Äthiopien sind allenfalls die halbe Wahrheit. Ausgelöst wird der Hunger vor allem von Afrikas Bevölkerungsexplosion.

Allein in Kenia wächst die Zahl der Menschen um eine Million pro Jahr. Drumherum ist der Zuwachs ähnlich hoch: In Äthiopien leben inzwischen 95 Millionen Menschen. Dabei muss niemand Experte sein, um zu erkennen, dass das trockene Gebirgsland eine solch aberwitzige Zahl an Menschen unmöglich auf Dauer ernähren kann. Besonders dramatisch ist die Lage im Niger: Seit 1960 hat sich die Bevölkerung auf 20 Millionen Menschen fast versechsfacht.

Dennoch passiert fast nichts, um die unhaltbaren Zuwächse zu stoppen - oder die Landfläche produktiver zu nutzen, etwa durch eine Agrarreform. Auch reduziert ein islamischer Bildungskodex Frauen auf die Rolle von Gebärmaschinen, wozu Hilfsorganisationen aber lieber schweigen - aus Angst, ansonsten als rassistisch zu gelten.

Die Uno schätzt, dass die Zahl der Menschen in Afrika weiter stark steigt und sich bis 2100 vervierfachen wird - von heute 1,2 auf dann 4,6 Milliarden. Dabei können schon jetzt fast alle afrikanischen Länder ihre Menschen nicht mehr ernähren. Bereits kleinste klimatische Veränderungen reichen in einem solch fragilen Umfeld aus, um Versorgungsengpässe zu schaffen, die sich dann schnell zu Hungersnöten auswachsen und in letzter Konsequenz in immer größeren Migrationsströmen münden - zunächst innerhalb Afrikas, aber mittelfristig auch und gerade in Richtung Mittelmeer und Europa.