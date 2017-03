artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Verbraucherpreise in Brandenburg sind den dritten Monat in Folge deutlich gestiegen. Im Schnitt verteuerten sich im Februar Waren und Dienstleistungen um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Nach einer Kältewelle im Mittelmeerraum verdreifachte sich den Angaben zufolge fast der Preis von Kopf- und Eisbergsalat im Vergleich zum Februar 2016.