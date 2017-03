Frau erleidet Schock nach Unfall

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Nach einem Verkehrsunfall in Falkensee an der Bredower Straße/Ecke Falkenhagner Straße hat eine 31-Jährige am Dienstag einen Schock. Ein 28-jähriger Autofahrer der auf die Hauptstraße abbiegen wollte krachte in ihren Wagen. Die Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf 5.000 Euro.