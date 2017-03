Volkssolidarität sammelt Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Im 72. Jahr ihres Bestehens kündigt die Volkssolidarität Barnim den Start ihrer traditionellen Listensammlung an. Sie beginnt am 6. März und endet am 30. April. Unter dem Motto "Miteinander - Füreinander" sammeln Ehrenamtliche für soziale Projekte der Region, die sonst nicht zu finanzieren wären. In diesem Jahr sollen die Spenden in eine Kita der Volkssolidarität sowie die Angebote der Begegnungstätten in Finow und Finowfurt fließen.