Debatte über Bootshaus-Verpachtung

Beeskow (MOZ) Die Betreibung der Pension Bootshaus und der drei Ferienwohnungen im Schloss Krügersdorf soll öffentlich ausgeschrieben werden. Darauf haben sich die Stadtverordneten auf ihrer Sitzung am Dienstagabend geeinigt. Das soll jedoch nicht Hals über Kopf geschehen, sondern mit Bedacht. Denn eine Nutzungsänderung, also die Vermietung von Zimmern, soll es nicht geben; darüber herrschte Einigkeit.

Beliebte Unterkunft an der Spree: Die Stadt will das Bootshaus ab 2019 an einen privaten Betreiber verpachten.

Stadtkämmerer Steffen Schulze wurde beauftragt, ein Exposé zu erarbeiten, in dem alle Fakten zur Vorbereitung einer Verpachtung zusammengetragen werden sollen.

Bisher hatte die Stadt Beeskow die Pension selbst betrieben. Vor Ort tätig sind seit mehr als 20 Jahren das Ehepaar Ilona und Norbert Köppen, die mit ihrem Engagement das Bootshaus zu einer begehrten Adresse gemacht haben. Dafür sprach ihnen Stadtverordnetenvorsteher Sven Wiebicke ein öffentliches Dankeschön aus. Das Ehepaar Köppen scheidet aber zum 1. Dezember 2018 aus und wird in den Ruhestand gehen. Das ist der Grund dafür, dass sich die Stadt aus der gewerblichen Arbeit verabschieden und Bootshaus sowie Ferienwohnungen in Krügersdorf an einen privaten Interessenten verpachten will. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Bastian Gierke (Bürgerforum) meinte: "Wir sollten noch mal überlegen, ob das Bootshaus nicht doch in Hand der Stadt bleiben sollte."

Bei der nächsten Sitzung des Hauptausschusses, die im Bootshaus stattfinden soll, will der Kämmerer sein Exposé vorlegen. Dann sollen weitere Entscheidungen getroffen werden.

Das Bootshaus am Spreeufer verfügt über zehn Doppelzimmer im Erdgeschoss und Mehrbettzimmer in oberen Geschoss. Trotz der positiven Auslastungszahlen in den vergangenen Jahren und des guten Rufes weit über Beeskow hinaus, gibt es in der Einrichtung in den letzten Jahren betriebswirtschaftliche Defizite. "Sie belaufen sich auf 20 000 bis 30 000 Euro pro Jahr", sagte Kämmerer Schulze. Die Löcher seien mit Geld aus dem Haushalt der Stadt geschlossen worden.