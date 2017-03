Pinguine und Eierbecher aus Keramik

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Mit Geduld und Fingerfertigkeit formt Zoe Hanne Helbig Kugeln aus Ton, setzt diese in eine weiße Form aus Gips und drückt die Masse platt. Diese Prozedur wiederholt die Zehnjährige mehrmals, bis eine Schale entsteht. "Mir macht das Töpfern großen Spaß, ich habe schon viel gelernt", sagt die Petersdorferin. Aus den Gipsformen lassen sich die so entstandenen Obstschalen meist mühelos lösen und werden später mit farbigen Mustern verziert. Nach zwei Brenn-Durchgängen bei 650 und 1040 Grad sind die Unikate fertig. Hobbykeramiker Detlef Gasche, auch ehrenamtlicher Jacobsdorfer Bürgermeister, zeigt den Kindern, wie man aus Ton Figuren und Gefäße herstellt. Entstanden sind schon Türschilder, Eierbecher und Pinguine. Seit Schuljahresbeginn treffen sich alle zwei Wochen 14 Kinder in der Werkstatt der Grundschule, die als Ganztagsschule nachmittags Arbeitsgemeinschaften anbietet.