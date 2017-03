Alle vier DSV-Springer im WM-Wettkampf

artikel-ansicht/dg/0/

Lahti (dpa) Alle vier deutschen Skispringer sind erwartungsgemäß in den WM-Wettkampf von der Großschanze am Donnerstagabend eingezogen. Allerdings tat sich das DSV-Quartett in der Qualifikation wie zuvor auch in der Probe auf der windanfälligen Schanze mit der durch Regen aufgeweichten Anlaufspur sehr schwer. Stephan Leyhe beendete die Qualifikation auf Rang 21, Richard Freitag wurde nur 27. Sieger der Qualifikation wurde der unbekannte Finne Antti Aalto. Er kam auf die Tageshöchstweite von 128,5 Metern.