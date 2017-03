Endspurt in der "Kindergärtnerei"

artikel-ansicht/dg/0/

"Es müssen noch Restarbeiten erledigt werden, aber seit Mittwoch liegt bereits die Betriebserlaubnis vor", freut sich Jörn Seelig, der das Vorhaben im Bernauer Bauamt begleitet. Auf die Eröffnung der Kita warten fast 60 Kinder und deren Erzieherteam schon ganz gespannt. Sie sind bis zur Fertigstellung des neuen Hauses noch in dem Kita-Container auf dem Sportplatz am Wasserturm untergebracht, der bereits während der Sanierungsarbeiten an den beiden Kitas in der Oranienburger Straße als Unterbringung diente.

180 Mädchen und Jungen, davon 60 Kinder unter drei Jahren, wird die neue "Kindergärtnerei" künftig Platz bieten. Mit zwölf großzügigen Gruppenräumen, diversen Betätigungsräumen, einer Ausgabeküche mit Speisesaal sowie Personal- und Büroräumen wird das Haus zu den größeren Betreuungseinrichtungen in Bernau gehören.