Bestleistungen mit Gold belohnt

Zehdenick/Senftenberg (MZV) In erstaunlicher Frühform befindet sich der Ruppiner Leichtathletik-Nachwuchs. Bei den Hallenmeetings in Zehdenick und in Senftenberg durften am Wochenende neben persönlichen Bestleistungen auch Goldmedaillen bejubelt werden, sowohl von den Neuruppiner Evi-Schülern als auch von den Talenten des Kyritzer LV.

Das nennt man wohl einen perfekten Start in die Saison. Der Neuruppiner Justin Bohr, Spitzname Shorty, strahlte nach den übersprungenen 1,85 Metern im Hochsprung-Wettbewerb beim 24. Hallenmeeting des LöwenbergerSV. Der lange Schlaks, der seit Jahren zur überaus erfolgreichen Leichtathletik-Gruppe der Evangelischen Schulen Neuruppin zählt, stellte nämlich in Zehdenick eine neue persönliche Bestleistung auf. Als glitzernde Garnierung gab es obendrein die Goldmedaille in der U-20-Altersklasse.

Ein erfreuter Trainer Olrik Priesemuth zum Auftakt: "Unsere Hochspringer haben in Zehdenick generell schon mal gezeigt, dass die Latte im Sommer ein Stück höher gelegt wird." Denn neben Bohr konnten in Zehdenick weitere Evi-Athleten überzeugen. So gewann Mira Holt-Grieb in ihrer Altersklasse (W 14)vor ihrer Neuruppiner Teamkollegin Annabell Leifert. Sie übersprangen dabei 1,45 Meter beziehungsweise 1,40 Meter. Clemens Focke (U 18) übersprang "gute 1,60 Meter", so Coach Priesemuth, und wurde Zweiter. Nur Tony Lange aus der Uckermark war mit 1,70 Meter noch um ein großes Stückchen besser.

Gar noch mehr Goldhamster hatte der Kyritzer LV in seinen Reihen (siehe nebenstehenden Ergebnisübersicht). Alexander Nitz (M12) gewann im Weitsprung mit 4,23 Meter. Beim Sprung über die Querlatte wiederum triumphierte Lenhard Wietstruck mit 1,20 Meter vor Vereinskamerad Michael Zickert. Im weiblichen Nachwuchsbereich stellte Kyritz mit Kim Schechner (U 12) im Weitsprung (4,29 Meter) und Flora Boleslowsky (U 13) im Hochsprung (1,30 Meter) zwei weitere Siegerinnen.

Zu den Höhepunkte des 24. Hallenmeeting des LöwenbergerSV zählten einmal mehr auch die Shortrun-Läufe. Die Anfeuerung auf den Ränge der Tribüne erzeugte Gänsehautstimmung.

Es war immer das gleiche Prozedere. Die Teilnehmer versammelten sich an der Startlinie und wurden noch einmal von Axel Klicks eingeschworen. Der LSV-Vorsitzende motivierte: "Es gibt für diesen Moment keine Verwandten und keine Freunde. Wenn es knallt, geht es los", gab er allen mit auf den Weg. Als Ansporn hielt Klicks dabei den Pokal in den Händen.

Bei Disziplin Shortrun, eine Wettbewerbs-Kreation der Löwenberger, werden insgesamt vier Runden gelaufen. Das sind etwa 500 Meter. In jeder Runde fällt immer der letzte Läufer weg. "Entweder geht man ein solches Rennen taktisch an, oder man läuft mit guter Kondition vorne weg", erklärte Klicks. Auf der Strecke war beides zu beobachten. Während beispielsweise Mara Schöntauf (SG Vehlefanz) bei den Mädchen der U 12 das Feld von Beginn an anführte und die Spitzenposition bis zum Ende halten konnte, ging es Aron Walter taktisch an. Der Zehnjährige von Alemania Templin ließ sich zwischendurch immer wieder zurückfallen, sparte dadurch Kraft, und lief, immer wenn es wichtig wurde, nach vorn. "Er macht das alles von sich aus", staunte selbst sein Trainer Sandro Stoessel. "Für sein Alter ist Aron unheimlich weit." Auch von Axel Klicks lobte: "Aron hat richtig Feuer im Sprunggelenk."

In der Wintertrainingsstätte des Oberhaveler Landesstützpunktes Leichtathletik ging es am Sonnabend Schlag auf Schlag. Denn nicht nur beim Shortrun, sondern auch beim Kugelstoßen, Weit-, Drei- und Hochsprung ging es um Bestleistungen. Starter aus Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg sowie Berlin hatten sich in die Meldelisten eingetragen. "Für viele war es der Wettkampfeinstieg", berichtet Klicks. "Sie sehen dann, in welche Richtung das für sie gehen kann. Die Leistungen dienen also als Orientierung." Demnach können sich die Ruppiner mit Blick auf die erreichten Ergebnisse auf eine formidable Freiluftsaison freuen.

Auch die Leichtathleten des gastgebenden LSV konnten das eine oder andere herausragende Ergebnis erzielen. Allen voran Luca Krause (M11), der im Hochsprung mit 1,30 Metern einen neuen Meetingrekord aufstellte. Im Kugelstoßen pulverisierte zudem Lara Sophie Glasow den Rekord von Sandra Reinhard (11,30Meter/ebenfalls Löwenberger SV) aus dem Jahr 2000. Am Sonnabend zeigte das Maßband bei ihr 13,38 Meter an.

Roland Major (TSG Wittenberg) stieß in der Altersklasse M60 mit 12,67 Metern ebenso einen neuen Rekord wie Ulrike Schwanke in der W50 (PSV Olympia Berlin) mit 9,68Metern.

Das herausragendste Ergebnis lieferte allerdings Kugelstoßer Tim Haker vom SC Neubrandenburg. Er glänzte mit 16,85 Meter in der Altersklasse M15. Eine neue Bestmarke bei diesem Meeting.

Für die Evi-Leichtathleten gab es neben den Erfolgen in Zehdenick auch beim Hallensportfest in Senftenberg Positives zu vermelden. So errangen Anton Kerkau (Jahrgangsstufe 11) und Max Peter Krumhoff mehrmals den inoffiziellen Titel des Lausitzer Meisters. Beide setzten sich gegen gute Konkurrenz über 60 Meter, 200 Meter und in der 4 x 200-Meter-Staffel durch. Trainer Olrik Priesemuth strahlte besonders über Kerkaus Auftritt über die 200-Meter-Distanz. "Mit 24,07 Sekunden hat Anton eine super starke Zeit hingelegt."

Die beiden Evi-Schüler waren in Senftenberg für den RSV Mellensee gestartet. "Mit diesem Verein haben wir bezüglich der Startrechte bei Meisterschaften eine lose Kooperation", klärte Priesemuth auf, weil in den Ergebnislisten der Bezugsort Neuruppin fehlte.

Shortrun-Sonderpokale:

WU14: Laura Bernhard (SG Vehlefanz)

MU12: Aron Walter (Alemania Templin)

WU12: Mara Schöntauf (SG Vehlefanz)

MU14: Alexander Nitz (Kyritzer LV)