Startschuss für Kooperationen

Zu dem kleinen Spitzentreffen hatte Woltersdorfs Bürgermeisterin Margitta Decker eingeladen, deshalb fand die Zusammenkunft auch dort statt. Ansatzpunkt war zunächst der Landesentwicklungsplan, gegen den vier der fünf Kommunen Sturm laufen, da sie sich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt sehen. Nur in Erkner liegen da die Interessen anders, wie Bürgermeister Jochen Kirsch einräumt - weil die Stadt Mittelzentrum ist und bleiben soll.

Dieser Status bringt jährlich zusätzliche 800 000 Euro aus der Landeskasse ein. Die Vorstellung, dieses Geld auf den gesamten Mittelbereich - also von Schöneiche bis Spreenhagen - aufzuteilen, treibt die Nachbarn bis heute um. Kirsch stichelte mit seiner alten Idee eines Zusammenschlusses der Gemeinden von Schöneiche bis Gosen - wohl wissend, dass die Nachbarn auf ihre Eigenständigkeit pochen. Grünheides Bürgermeister Arne Christiani bekennt sich zu diesem Ziel. "Irgendwann werden wir die 10 000 Einwohner erreichen", ist er überzeugt. Die werden in der Landespolitik als Schwellenwert genannt.

In einem zweiten Schritt ging es um eine engere praktische Zusammenarbeit der Verwaltungen, allerdings werden auch da die Ergebnisse unterschiedlich dargestellt und kommentiert. Zu verschiedenen Themen solle je eine Kommune die zukünftige Zusammenarbeit organisieren, hieß es - zum Beispiel Woltersdorf im Bereich Bauleitplanung und Grünheide in Sachen Tourismus. Christiani spricht von positiven Erfahrungen mit der örtlichen Tourismus-Info. Ein Beispiel, wie man mit kleinen Maßnahmen viel erreichen könne, sei das gemeinsame Tourismus-Leitsystem von Grünheide und Erkner. Spreenhagens Amtsdirektor Joachim Schröder zuckt da nur mit den Achseln: "Wir sind nun mal nicht der Spreewald." Ohne mehr Engagement der Hotels und Gastronomen werde es auch nicht mehr werden. "Die Verwaltungen können sich da abstrampeln, wie sie wollen."

Ein anderes Thema waren Vergabeverfahren. Die Idee: Angesichts der hochspezialisierten Regelungen soll die Kompetenz dazu gebündelt werden - in diesem Fall unter Federführung des Schöneicher Rathauses. "Wir haben das Thema einer gemeinsamen Vergabestelle angesprochen und von den anderen Gemeinden den Auftrag bekommen, dazu einen weiteren Beratungstermin vorzubereiten", sagt Bürgermeister Ralf Steinbrück. Was ihn umtreibt: Mit der Vergabe seien in den Fachämtern sehr viele Mitarbeiter beschäftigt, die das jedoch nur in unregelmäßigen Abständen machen. Sie in diesem Bereich auszubilden, sei nicht zu leisten. "Die Zuarbeiten sollen weiter aus den Fachämtern kommen, uns geht es speziell um die formale Abwicklung der Verfahren." Steinbrück hat vor allem die elektronische, computergestützte Vergabe im Auge. Wo der Sitz der Stelle sein soll, stehe noch nicht fest.

Schröder räumt ein, dass Aufträge wie das Drei-Millionen-Projekt altersgerechtes Wohnen in Spreenhagen "nicht alle Tage" zu vergeben seien. Andererseits sei bisher immer alles glatt gelaufen. Für ihn ist insgesamt nichts Zählbares herausgekommen; so sieht es auch Kirsch.