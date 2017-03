Kultur GmbH wird Musikschul GmbH

artikel-ansicht/dg/0/

Saier ist derzeit Geschäftsführer der Kultur GmbH. Aus der wurden mittlerweile alle anderen Einrichtungen ausgegliedert bzw. in die Hoheit der Kreisverwaltung zurück geführt. Die Gesellschaft solle als Kreismusikschul GmbH umfirmiert werden. Ein entsprechender Beschluss war im Dezember-Kreistag noch einmal verschoben worden. Er steht in der Sitzung am 29. März erneut auf der Tagesordnung.

In der jüngsten Kreistagssitzung appellierte Frank Tischendorf, Elternvertreter der Musikschule, an die Abgeordneten, dass der Sonderausschuss Musikschule wieder seine Arbeit aufnimmt. Er war im Zuge der Abwicklung der Kultur GmbH gebildet worden. "Es gibt noch eine Reihe von Aufgaben, um die Zukunft der Kreismusikschule auf bisherigem Niveau zu sichern", befand Tischendorf. Deshalb sehen es die Eltern als zwingend angebracht, dass der Sonderausschuss die weitere Arbeit der Einrichtung begleitet. Eine Antwort gab es darauf im Kreistag nicht. Vielmehr ging an die Fraktionen der Auftrag, dies zu beraten. Möglicherweise gibt es dazu am 29. März eine Entscheidung.