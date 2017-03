Kuchenbasar vor Klassenfahrt

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Von den ursprünglich 20 Kuchen sind kurz vor Mittag nur noch wenige Stücke übrig. Die Schüler der Klasse 5a der Seelower Grundschule haben am Dienstag vier Stunden lang einen Basar mit selbstgebackenen Kuchen in der Sparkassenfiliale in Seelow betrieben. Das Geld, das sie mit dem Verkauf - jedes Stück zu 50 Cent - einnehmen, kommt in die Kasse für die Abschlussfahrt Mitte nächsten Jahres.