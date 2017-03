Party mit Gestört aber GeiL

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die beiden Jungs des Erfurter Duos mit dem zweideutigen Namen Gestört aber GeiL sind die Shooting Stars des vergangenen Jahres. Mit einer 120-Minuten-Konzertshow begeisterten sie im April 2016 auch die Besucher in der ausverkauften Frankfurter Messehalle. Am Freitag geben sie ein Konzert in der Disco Kamea. Es beginnt in der Nacht zu Sonnabend um 0.30 Uhr.

Die Refrains ihrer Hits sind so eingängig wie Pop-Hits, und die Beat-Passagen so groß, dass sich Tanzwütige in ihr verlieren, schreiben Musikkritiker. Im Anschluss an dieses Konzert werden HouseKaspeR:, bekannt durch die Konfetti & Randale Tour 16, auftreten.

Wegen der großen Nachfrage werden heute von 11 bis 17 Uhr Tickets für das Konzert mit Gestört aber GeiL in der Briesener Straße 7 verkauft. Restkarten gibt es am Freitag an der Abendkasse.

Mit etwas Glück können Sie, liebe Leser, zwei Mal zwei Freikarten gewinnen. Rufen Sie heute von 11 bis 11.15 Uhr unter 0335 5530 592 an und beantworten Sie die Frage: Aus welcher Stadt kommt das Duo Gestört aber GeiL?