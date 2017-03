Polizeibericht Schwedt vom 01.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556096/

Schwedt. Montagabend gegen 23.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein polnischer Pkw auf, der mit hoher Geschwindigkeit die L 284 befuhr. Erst in der Brückenstraße gelang es, das Fahrzeug zu stoppen. Die Beamten stellten fest, dass gegen die beiden Insassen bereits wegen Kabeldiebstahls ermittelt wird. Bei der Kontrolle des Kofferraums entdeckten die Polizisten viele abgeschnittene Erd- und Telefonkabel. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden. Die zwei Männer wurden festgenommen, der Pkw beschlagnahmt.

Drogen im Parkkonsumiert

Angermünde. Ein Zeuge meldete am Montagnachmittag gegen 15 Uhr, dass Jugendliche im Angermünder Friedenspark Drogen konsumieren. Polizisten kontrollierten daraufhin fünf Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Unter der Parkbank fanden die Beamten Tütchen mit verdächtigen Substanzen und stellten diese sicher. Die Jugendlichen stritten den Konsum von Betäubungsmitteln ab, trotzdem wurde eine Anzeige gefertigt.

Diebe suchenBaustelle heim

Ahrensfelde. Von einer Baustelle in Ahrensfelde an der Landsberger Chaussee stahlen Diebe am Wochenende mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel. Der entstandeneSchaden wird mit3300 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.