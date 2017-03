"Wir brauchen mehr Platz"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556100/

Wenn Antje Rathmann den Tisch für ihre Kinder decken will, muss sie hin und her räumen. In der winzigen Küche findet nur eine Person Platz - ausgeschlossen, dort als Familie eine Mahlzeit einzunehmen. Bleibt nur das Wohnzimmer. Doch auch dort ist es eng. Der Raum ist knapp 20 Quadratmeter groß. An einer Schmalseite steht ein kleiner Tisch mit vier Stühlen, außerdem gibt es einen Couchtisch, eine Schrankwand, einen Schreibtisch mit Schreibtischstuhl, einen Hochstuhl fürs Kleinkind und die Couch, auf der die 41-Jährige auch schläft. Manche Dinge lagern in Kisten, die mal von der Couch auf den Tisch, vom Tisch auf den Boden und von dort wieder auf die Couch müssen.

Alles in allem ist die Wohnung in der Wriezener Straße in Fürstenwalde 65 Quadratmeter groß. Seit Charmino vor drei Monaten zur Welt kam, wohnt Antje Rathmann, die von ihrem Mann getrennt lebt, mit vier Kindern auf dieser Fläche. Das größere Wohnzimmer wurde Kinderzimmer, damit die Betten der beiden Kleinsten Platz haben. "Aber Charmino und sein 21 Monate alter Bruder Chamiro können nicht zusammen schlafen, sie machen sich gegenseitig wach", sagt Antje Rathmann. Im Nachbarzimmer steht das Doppelstockbett von Chaylynne (7 Jahre) und Charmaine (14). Aus dem großen Schrank quillen die Sachen der Mädchen. "Sie streiten sich ständig", sagt die Mutter.

Schon nach der Geburt ihres dritten Kindes guckte Antje Rathmann nach einer größeren Wohnung. In der Domgasse habe ihr ein Angebot gefallen - "110 Quadratmeter, aber wesentlich teurer", erinnert sie sich. Das Jobcenter, von dem sie seit vielen Jahren Hartz-IV bezieht, lehnte ab, die Miete zu übernehmen.

Aber jetzt ist das Problem akut. Antje Rathmann hat etliche Wohnungsangebote durchgesehen. Ihr Favorit ist eine Fünf-Zimmer-Wohnung in der Heinrich-Zille-Straße, 105 Quadratmeter groß. Für 880 Euro, inklusive Heizkosten, lag ihr ein Angebot vor. Doch das Jobcenter lehnte erneut ab. "Die Kosten für ihre neue Unterkunft sind nicht angemessen", heißt es in einem Schreiben vom 7.Februar. Antje Rathmann kann das nicht verstehen. "Ich würde die Differenz zu den angemessenen Kosten selbst zahlen", sagte sie. Statt dessen habe ihr "das Amt" eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 90 Quadratmetern für 740 Euro warm im vierten Obergeschoss angeboten. Die gelernte Restaurantfachfrau lehnte ab, legte Widerspruch ein - und wandte sich an die MOZ. Aus "gesundheitlichen Gründen" könne sie schlecht Treppen steigen. Das Angebot für die Dachgeschosswohnung betrachtet sie auch wegen der Kleinkinder "als Frechheit".

"Die Erforderlichkeit eines Umzuges ist gegeben. Das ist unbestritten", sagt Frank Bettin, Geschäftsbereichsleiter des kommunalen Jobcenters Oder-Spree, auf Nachfrage. Einer fünfköpfigen Familie stehen 100 Quadratmeter Wohnraum zu. Für Fürstenwalde dürfen diese rund 750 Euro warm kosten. Sei die Miete höher, könne der Antragsteller die Differenz selbst zahlen, sagt Bettin. Bei gesundheitlichen Problemen könne, wenn der ärztliche Nachweis erbracht werde, auch eine teurere Erdgeschoss-Wohnung genehmigt werden.

Der Fall von Antje Rathmann werde noch einmal geprüft, versicherte Bettin. Aufgrund des Widerspruches der Fürstenwalderin wäre dies ohnehin geschehen, ergänzt er. Manchmal dauere solch eine Prüfung aber eine Weile und dann sei die Wunschwohnung unter Umständen nicht mehr verfügbar, weiß Bettin. Das trifft im aktuellen Fürstenwalder Fall auch zu. "Die Wohnung in der Zille-Straße ist weg", sagte eine Vertreterin der Grundstücksgemeinschaft Daniela & Oliver Sávoly am Mittwoch. "Schade, wir hätten sie Frau Rathmann gern gegeben. Sie war sehr hinterher", ergänzt sie noch.