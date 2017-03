Karnevalisten sorgten für Stimmung

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Dallgow Helau!: Das neue Prinzenpaar des SV Dallgow 47, Viktoriya I. und Christian I., hat am Rosenmontag unter anderem in der BRAWO-Redaktion in der Straße der Einheit 106 in Falkensee für Stimmung gesorgt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556107/

Die Karnevalisten Viktoriya Chumakin (2.v.r.), Theresa Wenzel (v.), Christian Thamm und Markus Rohrbeck (l.) haben nicht nur Blumen und Bonbons an die Medienberater Ruth Seyda und Matthias Ammer verteilt, sondern vor allem die Erst- bis Drittklässler der Grundschule am Wasserturm in Dallgow in besonderer Weise mit Süßigkeiten versorgt. Das kam gut an. Natürlich wurden auch die Sponsoren des Vereins aufgesucht. Auch die Falkenseer Tafel profitierte.

Vielerorts im Havelland wurde zudem ausgiebig gefeiert, vor allem natürlich in Friesack. Dort fand traditionell der Rosenmontagsumzug mit festlich geschmückten Wagen statt. Foto: Rachner