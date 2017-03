Ausstellung erinnert an Leidensweg

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Am 28. Februar 1945 passiert ein von der SS bewachter Zug mit so genannten Sippen- und Sonderhäftlingen den Barnim. Über Eberswalde, Rüdnitz und Bernau ist er auf dem Weg in das KZ Buchenwald. Dort soll er weitere Gefangene aufnehmen, bevor der Transport in Richtung Süden weitergeht. Das Ziel ist Niederdorf im Hochpustertal (Südtirol). Dort, in der "Alpenfestung" sollen die Gefangenen als Geiseln gehalten werden, um sie in Verhandlungen mit den Alliierten als Faustpfand benutzen zu können. Die Frauen und Männer genießen internationalen Bekanntheitsgrad wie der ehemalige französische Ministerpräsident Léon Blum oder befinden sich in Sippenhaft wie Marie-Gabriele Schenk Gräfin von Stauffenberg, Cousine des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

Auch die Mutter und zwei ältere Geschwister des damals neunjährigen Alfred von Hofacker sind unter den Geiseln. Sein Vater Cäsar gehörte dem Widerstand um Stauffenberg an, wurde am 25. Juli 1944 verhaftet, im August vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und im Dezember des gleichen Jahres erhängt. Alfred von Hofacker und seine jüngeren Geschwister kamen ins Kinderheim nach Bad Sachsa.

"Um ein Haar wären wir auch in diesen Geiselzug gekommen", erzählt der über 80-Jährige am Dienstagabend im Paulus-Praetorius-Gymnasium. Lediglich ein Bombenabwurf auf den Bahnhof Nordhausen habe ihren Abtransport verhindert. Er schildert in eindringlichen Worten das Schicksal seiner Familie.

Auf den Tag genau 72 Jahre, nachdem der Zug Bernau passiert hat, wird in der Schule die Ausstellung "Rückkehr ins Leben" eröffnet. Sie erinnert an den Leidensweg der Sondergefangenen und an deren Befreiung am 30. April 1945 in Niederdorf. Sie schildert aber auch die Funktionsweise des perfiden Nazi-Regimes.

Es ist das Verdienst der CDU-Landtagsfraktion um ihren Vorsitzenden Ingo Senftleben, die Ausstellung, die 2005 in Südtirol erstmals gezeigt wurde, für vier Wochen nach Bernau geholt zu haben - "aus Liebe zur Region und den Menschen", wie er sagt. Denn es sei auch die Geschichte Bernaus, des Barnims und Brandenburgs, die hier erzählt werde. Solange es Menschen gebe, die das dunkle Kapitel deutscher Geschichte negieren, "haben wir die Pflicht, sie immer wieder öffentlich zu machen", ist der Christdemokrat überzeugt.