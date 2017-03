Brandenburger trauern um Todesopfer

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Zu einem spontanen Gedenkgottesdienst für die Opfer der Bluttat sind am Mittwochabend rund 300 Menschen in die Marienkirche gekommen. Unter ihnen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD).

Ein Lichtermeer: Nach der Andacht am Mittwochabend in St. Marien in Beeskow gingen die Besucher in kleinen Gruppen nach vorn in den Altarraum und entzündeten Kerzen für die Opfer der Bluttat vom Dienstag in Müllrose und Oegeln.

Als kurz vor 18 Uhr Angehörige und Freunde den Eingang zur Beeskower Marienkirche erreichen und sie sich dort gegenseitig begrüßen, gibt es kein Halten mehr: Sie umarmen sich, Tränen fließen. Innenminister Schröter begibt sich zu den Angehörigen, spricht ihnen sein tief empfundenes Beileid aus und geleitet sie hinein in das Gotteshaus. Der Wunsch, den betroffenen Familien ein Zeichen der Anteilnahme zu geben, ist erfreulich groß. Im Mittelschiff der Kirche reichen die Sitzplätze nicht aus.

Um 18 Uhr erklingen über Beeskow die Glocken von St. Marien. Sie erinnern daran, das tags zuvor eine 79-jährige Müllroserin Opfer eines Verbrechens wurde und zwei Polizeibeamte, die den Tatverdächtigen stoppen wollten, überfahren wurden.

Zur öffentlichen Andacht eingeladen hatte die Evangelische Kirche, der Landkreis Oder-Spree und die Stadt Beeskow. "Die Menschen verarbeiten so ein Erlebnis unterschiedlich. Aber es ist wichtig, in so einer Situation zusammenzustehen", begründet Superintendent Frank Schürer-Behrmann die spontane Einladung. Als die Orgelklänge verklingen und der Superintendent ans Rednerpult tritt, ist es ganz still. "Wir sind alle zutiefst erschüttert, dass sich diese Gewalttaten so nah bei uns zugetragen haben, in einem Landstrich, den wir sonst ruhiger und friedlicher erleben. Wir sind hier, weil wir unser Mitgefühl zeigen möchten, weil es gut ist, sich in schweren Stunden zu stützen - im Kleinen wie im Großen", so Behrmann.

Nachdem sich alle Besucher, sie kamen aus allen Teilen des Kreises und Frankfurt (Oder), aus Respekt vor den Opfern zu einer Gedenkminute von den Plätzen erhoben hatten, spricht Ministerpräsident Dietmar Woidke mit verhaltener Stimme. Es sei schwer in dieser Stunde Worte zu finden, noch schwerer sei es, Trost zu spenden, sagt er. Und er stellt die Frage: "Was hätten wir besser machen können, um das zu verhindern?" Es seien Fragen, die Zeit bräuchten, um sie beantworten zu können. "Aber wir werden uns ihnen stellen. Und wir müssen uns fragen, ob wir mit den Menschen, die im Notfall für uns da sind, immer so umgehen, wie sie es verdienen", soWoidke in Anspielung auf Polizeibeamte und Rettungskräfte, deren Arbeit im Alltag nicht immer mit Respekt begegnet wird. Von Fassungslosigkeit der Menschen spricht auch Landrat Rolf Lindemann, weil die Tat nicht zu erklären sei. Auch er stellt die Frage, ob alle, die den Tatverdächtigen begleitet haben, genau hingesehen hätten. Eine Frage, die in den Ermittlungen geklärt werden müsse. Lindemann sicherte den Angehörigen Hilfe zu.

"Die Polizei wollte uns schützen vor Gewalt, stellte sich dem Täter in den Weg", sagte Beeskows Bürgermeister Frank Steffen. "Wir sind diesen Vätern und Ehepartnern sehr dankbar. Sie haben das Wertvollste für uns gegeben. Ihr Leben".

Zum Schluss gehen die Besucher, begleitet von Orgelmusik, nacheinander in den Altarraum, um Kerzen anzuzünden. Kerzen als Zeichen des Gefühls der Zusammengehörigkeit.

Als die Menschen die Kirche in die regnerische, kalte Nacht verlassen, läuten wieder die Glocken von St. Marien.