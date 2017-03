Kindern den Sinn für Natur vermitteln

artikel-ansicht/dg/0/

Menz (GZ) Die Kooperation zwischen der Menzer Schule und der Naturparkverwaltung wurde am Mittwoch erneut besiegelt. Die Kinder lernen in einer Reihe von Projekten ökologisches Denken. Von der Floßtour mit Wasserbeprobung über Exkursionen zu Land- und Forstwirten bis hin zum Rangerprogramm reicht das Repertoire, das Schule, Naturpark und eine Reihe von Partnern ermöglichen, erklärten Naturparkleiter Mario Schrumpf und Schulleiterin Angela Stegemann. Auch die Kita Henriettes Schneckenhäuschen arbeitet seit Jahren mit. Naturnahe Bildung - mit dem Bollerwagen in die Natur, um Tierspuren zu entdecken, Bäume und Insekten zu bestimmen - gehört für die Kinder zum Alltag. Nun wurde die Kita zu einer der Pilot-Einrichtungen für das neueste Bildungsprogramm des Dachverbandes der 103 Naturparke in Deutschland. Leiterin Cornelia Bauer und Erzieherin Julia Lutter arbeiten intensiv an der Planung mit. Sind die Zertifizierungskriterien erarbeitet, wird der Menzer Kindergarten einer der ersten in Deutschland mit diesem Prädikat sein.