Abriss-Gegner lassen nicht locker

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Kritik von Heimatforschern am Abriss des Alten Rathauses an der Lindenallee ebbt nicht ab. Der ehemalige Stadtarchitekt von Schwedt, Eckehard Tattermusch, und Harald Sichtig vom Schwedter Museumsverein haben sich mit einem Katalog von Forderungen an Stadtverordnete und Genossenschaft Wobag gewandt, um den Komplettabriss zu verhindern und Änderung am Entwurf zur Neubebauung zu erreichen.