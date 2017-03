Bushaltestelle wieder am alten Platz

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) macht nach der Berichterstattung in dieser Zeitung einen Rückzieher: Ab Montag wird auf der Linie 807 (Hennigsdorf-Velten/Parkstadt) die Haltestelle Velten-Businesspark wieder von der Landstraße zurück an die Parkallee verlegt. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, das am Dienstag zwischen Vertretern des Rathauses und der OVG stattgefunden hat. Das Busunternehmen hatte die Verlegung der Haltestelle damit begründet, dass ohne den Abstecher in den Businesspark der Fahrplan besser eingehalten werden könne. Für Fahrgäste bedeutete dies, die Haltestelle an der Landstraße über einen nicht befestigten Trampelpfad erreichen und bei schlechtem Wetter ohne Wartehalle auskommen zu müssen. "Wir suchen nach einer dauerhaften und einvernehmlichen Lösung", sagte Veltens Rathaussprecherin Ivonne Pelz. Falls der Halt in Zukunft dauerhaft an die Landstraße verlegt werden soll, müssen zuvor bauliche Maßnahmen geprüft werden.