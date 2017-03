Germendorf nach Bränden unter Schock

artikel-ansicht/dg/0/

Um 1.22 Uhr wurde die Feuerwehr zum ersten Mal alarmiert. In der Kremmener Allee waren die Flammen von einem Nebengebäude auf das kleine Wohnhaus übergegriffen. Die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Neben den hauptamtlichen Kräften aus Oranienburg waren die Löschzüge aus der Innenstadt, Germendorf, Sachsenhausen und Lehnitz im Einsatz. Das Nebengebäude brannte dennoch ab. Das eingeschossige Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar, da der Dachstuhl bei dem Feuer zerstört wurde, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord. Das Ehepaar kam bei Verwandten unter.

Als der Einsatz gerade beendet war und die Feuerwehrleute im Gerätehaus in Germendorf die Geräte wieder für den nächsten Einsatz herrichteten, ging um 4.50 Uhr der nächste Alarm bei der Feuerwehr ein. Diesmal brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Birkenwälchen. Nachbarn riefen die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte fanden den Bewohner der Wohnung am Boden liegend vor. Das Wohnzimmer stand in hellen Flammen. Er wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung mit dem Rettungshubschrauber nach Berlin geflogen. Bei dem 25-Jährigen handelt es sich um ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der allein in der Wohnung lebt.

Die Spuren, die die beiden Brände hinterlassen haben, waren am Tag danach deutlich zu erkennen. Die Wandverkleidungen des Wohnhauses in der Kremmener Allee wurden ein Raub der Flammen, vom Nachbargebäude blieben nur verkohlte Reste. Am Mehrfamilienhaus waren die Spuren von Flammen und Rauch über drei Etagen verteilte. Die Kriminaltechniker sicherten an beiden Einsatzorten Spuren, um die Brandursache zu ermitteln. Sie forderten dazu auch die Unterstützung von den Spezialisten der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes an. Am Mittwoch konnte die Polizei noch keine Angaben zu den Brandursachen machen.

Ortsvorsteher Olaf Bendin wollte am Mittwoch nicht darüber spekulieren, ob möglicherweise ein Brandstifter in Germendorf umgeht. Zuletzt hatte dort am Neujahrstag ein Carport in der Inselstraße gebrannt. Die Flammen griffen auf das benachbarte Mehrfamilienhaus über. Dass nun erneut zuerst ein Nebengebäude in Flammen aufgeht und ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wird, sei natürlich auffällig, räumte Bendin ein. "Aber ich spekuliere nicht." Auch Stadtbrandmeister Sven Marten wollte keine Vermutungen darüber anstellen, ob ein Brandstifter für die Feuer verantwortlich sein könnte. Auch wenn zwei Brände innerhalb von nur vier Stunden in einem Ort ungewöhnlich seinen, wolle er nicht spekulieren, so Marten.

Die Polizei schließt bei ihren Ermittlungen keine Möglichkeit aus, sagte Dörte Röhrs. Die Kriminalpolizei ermittle bei Bränden grundsätzlich auf den Verdacht der Brandstiftung. Diese könne fahrlässig, beispielsweise durch eine brennende Kerze oder Zigarette, oder vorsätzlich erfolgen. Natürlich könnten aber auch technische Defekte ein Feuer auslösen, so Röhrs. Zwei Brände in einer Nacht könnten auch ein Zufall sein.

Zur Schadenshöhe konnten am Mittwoch noch keine Angaben gemacht werden. In dem Mehrfamilienhaus am Birkenwäldchen wurden aber während des Einsatzes Wohnungstüren aufgebrochen, um nach möglicherweise verbliebenen Bewohnern zu suchen, sagte Sven Marten.

Hilfe von der Stadtverwaltung wurde von keinem Betroffenen in Anspruch genommen, teilte diese mit. Der Stadtbrandmeister bedankte sich am Abend bei den Kollegen in Germendorf für ihren Einsatz.