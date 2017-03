Bahnhofstunnel wird zentrale Baustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Die Rücklage sei stabil, wenn auch nicht "übermäßig groß", sagte der Fachbereichsleiter für Finanzen. Anders als 2016 müsse die Stadt aber nicht "deutlich an die Liquidität".

Investiert werden soll in diesem Jahr zum einen für das Gesundheitshaus, das die Verwaltung in Kooperation mit den Oberhavel-Kliniken in der Altstadt einrichten will. Es solle mit der Planung begonnen und ein Architektenprojekt vorbereitet werden, erläuterte Richter. Finanzielle Förderungen sollen zudem beantragt werden.

Zumindest geplant werden müsse auch die Sanierung der Sportanlagen an der Oranienburger Straße, auf die Sportvereine seit Jahren hoffen. Die Bauarbeiten würden voraussichtlich 2019 beginnen.

Auch das Stadtsanierungsprogramm sei ein wichtiger Bestandteil des vorläufigen Investitionsplanes. Eine Million Euro jährlich kann an Fördermitteln fließen. Der Klausurflügel des Klosters und die alte Schule (das AOK-Gebäude), in dem der Finanzausschuss sich dieses Mal zur Beratung traf, könne davon profitieren. Ein großer Teil der eine Million Euro wird Richter zufolge aber auch in private Gebäude innerhalb der Altstadt fließen. "Wir haben uns bemüht, viele private Eigentümer anzusprechen." Solange das Stadtsanierungsprogramm noch aufgelegt werde, sollten sie profitieren. Viele Hausbesitzer in der Altstadt haben sich deshalb auch für eine Sanierung im laufenden Jahr entschieden.

Außerhalb der Stadtmitte bleibt das Bahnhofsgebäude als Investitionsvorhaben auf der Liste - eingeordnet für die Jahre 2018 und 2019 im Rahmen des Bund-Länder-Programm Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit (KLS).

Auch Straßenausbauten sind geplant. Die Straße Am Stadtwald soll laut Manfred Richter 2018 fertig werden. Im selben Jahr sei auch der Ausbau der maroden Ortsdurchfahrt Wendefeld vorgesehen.

"Die zentrale Baumaßnahme dieses Jahres", so Richter, ist der Umbau der Bahnsteigzugänge und des Bahnhofstunnels. Damit will die Stadt in Absprache mit der Deutschen Bahn (DB) den nächsten großen Schritt für die Gestaltung des Areals erreichen. Die Verhandlungen mit der DB laufen. Das Unternehmen plane den Gleisumbau, im Rahmen dessen sollen die Rampenanlagen in Regie der Stadt entstehen. Es biete sich an, um Schwierigkeiten bei der Koordination der Baustelle zu verhindern. Der zweite Parkplatz am Bahnhof werde kommendes Jahr gebaut. Dies könne erst geschehen, wenn das neue Gewerbegebiet erschlossen und die Straße nach Kraatz umverlegt sei.

Auch die Sanierung der Trauerhalle und der Sanitäranlagen auf dem Friedhof ist für 2018 aufgeführt. Richter nannte das Investitionsprogramm "anspruchsvoll". Es bestünde die Möglichkeit, Mittel aus Bundes- und Länderprogrammen zu akquirieren. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob alle Förderanträge auch tatsächlich bewilligt werden. Sollte dies der Fall sein, müsste die Stadt voraussichtlich 2018 Kredite aufnehmen.

Solide Steuereinnahmen sind Voraussetzung für ein solches Investitionsprogramm. Mit etwa 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuern rechnet die Verwaltung pro Jahr. Der Anteil an der Einkommensteuer, der in die Kasse Gransees fließt, sei konstant und steige seit Jahren leicht. Ein Ausgleich könne dies nicht sein.