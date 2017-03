Iraker als Kriegsverbrecher verurteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Ein Iraker kämpfte als Offizier gegen den Islamischen Staat und überschritt in einem Fall völkerrechtliche Grenzen: Der 28-Jährige posierte mit abgetrennten Köpfen. Das Kammergericht verurteilte den Angeklagten am Mittwoch wegen Kriegsverbrechen zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung.

Es sind ungewöhnliche letzte Worte eines Angeklagten: Rami K., ehemaliger Offizier der irakischen Armee, der sich wegen Kriegsgräuel verantworten muss, bedankt sich dafür, dass ihm im Prozess zugehört wurde. In seiner Heimat wäre er anders behandelt worden, meint der 28-Jährige. Als Deserteur hätte er mit einer hohen Strafe rechnen müssen.

Der Prozess vor dem Berliner Kammergericht ist ein Novum - nie zuvor hatte sich die deutsche Justiz mit Kriegsverbrechen der irakischen Armee befasst. Durch ihn wird die Grausamkeit der Kämpfe im gebeutelten Zweistromland auch hierzulande sichtbar. Der frühere Oberstleutnant hatte nach der siegreichen Schlacht um die Stadt Tikrit im März 2015 mit zwei abgetrennten Köpfen getöteter IS-Soldaten posiert - angeblich auf Anweisung zwei weiterer Offiziere. "Es war ein schwerer Fehler und es war unmenschlich", sagt Rami K. Er kam als Flüchtling nach Deutschland.

Der Vorsitzende des Zweiten Staatsschutzsenats, Clemens Brandt, macht in seinem Urteil jedoch klar, dass Kriegsverbrechen, die Tausende Kilometer entfernt begangen werden, sehr wohl ein Fall für hiesige Gerichte sind. "Wir haben eine zivilisierte Welt, in der völkerrechtliche Standards gelten", betont er. "Man darf nicht nur auf das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag vertrauen, sondern die Prinzipien unseres Rechtsstaates gelten für alle, die hier leben."

Brandt skizziert die schwierigen Lebensumstände des aus der Hauptstadt Bagdad stammenden Angeklagten, der fast nichts anderes als Krieg kannte und sich als Bankangestellter freiwillig für die Armee gemeldet hatte. Nach einer kurzen mehrwöchigen Ausbildung wurde er sofort in eine Elitetruppe aufgenommen und ebenso schnell zum Kommandeur einer kleinen Einheit ernannt. "Das ist nicht zu vergleichen mit einer Karriere in der US-Army oder der Bundeswehr", sagt der Richter.

Das Gericht nimmt Rami K. ab, dass es ihm allein um die Verteidigung seiner Heimat gegen die rasch vordringenden IS-Kämpfer ging. Es sei anders zu bewerten, ob ein Angeklagter als Mitglied einer Terrororganisation ein Land überfalle oder sich gegen diese Invasion zur Wehr setze. "Das macht Sie aber nicht unschuldig", sagt er zum Angeklagten, der nach weiteren erbitterten Kämpfen die Flucht ergriff.

Als strafmildernd berücksichtigt Brandt, dass es sich um einen Einzelfall handelte und K. ein umfassendes Geständnis ablegte. Ebenso habe der Angeklagte sechs Monate in Untersuchungshaft verbracht. Diese Zeit im Gefängnis - die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer zwei Jahre Haft ohne Bewährung - genügt aus Sicht des Gerichts.

Die Ermittlungen gegen den Iraker kamen per Zufall ins Rollen. Nachdem es in einer Flüchtlingsunterkunft in Altglienicke zu einem Streit kam und Rami K. angezeigt wurde, entdeckten die Beamten im Juli 2016 auf seinem Tablet die martialischen Bilder. Durch die umfassenden Aussagen des Beschuldigten wurde schnell Anklage erhoben. Auch der Prozess dauerte nur eine Woche. Das Urteil akzeptierte K. noch im Gerichtssaal.