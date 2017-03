Zwei Polizisten getötet: Zwischen Trauer und Dienstalltag

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die getöteten Polizisten hatten ihren Dienstsitz in der Polizeiinspektion in Fürstenwalde. Dort kümmerte sich am Mittwoch ein Krisenbetreuungsteam um die Kollegen. Gleichzeitig mussten aber auch Alltag und Streifentätigkeit weitergehen.

Die beiden 52 und 49 Jahre alten Polizisten, die am Dienstag in Oegeln im Dienst getötet wurden, waren im Wach- und Wechseldienst der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt in Fürstenwalde tätig. "Sie waren schon lange dabei und erfahren", sagte Inspektionssprecher Bernd Böttcher am Mittwoch über seine langjährigen Kollegen. Als Polizeihauptmeister hätten die beiden den höchsten Dienstgrad für Beamte im mittleren Dienst erreicht.

Am Mittwoch kümmerte sich ein Nachsorgeteam mit psychologisch speziell geschulten Mitarbeitern um die Polizisten in der Fürstenwalder Inspektion, die dafür aus ihrem regulären Dienst herausgenommen wurden. Gleichzeitig unterlag die Polizei aber auch den Zwängen ihrer Aufgaben - der Dienst musste irgendwie weitergehen. "Benachbarte Inspektionen haben uns bereits am Dienstag Kräfte zur Unterstützung angeboten", berichtete Böttcher. Am Mittwoch wurden Polizisten aus Märkisch-Oderland und Dahme-Spreewald nach Fürstenwalde abgeordnet.

Am Inspektionssitz in der August-Bebel-Straße wurde ein kleiner Gedenkort eingerichtet. Fotos der toten Beamten wurden mit Trauerflor versehen und Kondolenzbücher ausgelegt. Bereits am Dienstag hatte sich das Krisenbetreuungsteam auch um die Hinterbliebenen der Opfer gekümmert - beide Toten hinterlassen jeweils Frau und drei Kinder.

Für die Angehörigen wurden zwei Spendenkonten eingerichtet, beim Martin-Heinze-Fonds (IBAN DE97 1705 4040 3000 6499 20, Verwendungszweck Spende Hinterbliebene) und bei der Gemeinnützigen Polizeihilfe Brandenburg/Grüner Stern (IBAN DE33 5003 3300 1781 5277 00, Verwendungszweck Müllrose).