Mende nicht mehr CDU-Mitglied

Wustermark (MOZ) Der Kreistagsabgeordnete und Wustermarker Gemeindevertreter Roland Mende ist nicht mehr Mitglied der CDU. Der Kreisverband hat ihn nach einem Beschluss gemäß der Parteistatuten offensichtlich ausschließen müssen. Der Grund: Beiträge wurden nicht vollends gezahlt, wie sowohl Halvor Adrian, Gemeindeverbandsvorsitzender, und Michael Koch, stellvertretender Kreisvorsitzender, bestätigten. Mende selbst bedauerte die Entscheidung. Er will jedoch der Fraktion im Kreistag fortan als parteiloser Abgeordneter weiterhin angehören.

"Ich bin gelassen, aber traurig. Ich selbst wollte schließlich nicht austreten. Die CDU ist und bleibt meine Partei. Es tut mir weh, ich kann es aber nicht ändern", sagte Mende am Mittwoch. "Ich finde es schade, dass die Statuten so sind, wie sie sind. Ich gehe ungern." Weil er keine Probleme mit den CDU-Kreistagsabgeordneten habe, will er auch weiterhin die Politik der Christdemokraten unterstützen. Das ist laut Koch auch der Wunsch der Partei.

Indes will Mende von "Wustermarker CDU-Machenschaften" nichts mehr wissen. Bereits vor ziemlich genau zwei Jahren hatte der ehemalige Gemeindeverbandschef seinen Austritt aus der CDU-Fraktion in derGemeindevertretung bekannt gegeben, nachdem er sich gegen seine Partei im Zuge der Diskussionen um eine Anpassung der Entschädigungssatzung vor dem Hintergrund von Gelderkürzungen für Ortsvorsteher gestellt hatte. Für die CDU Wustermark wollte er seither keine Beiträge prozentual mehr zahlen. Das ist ihm nun in Summe zum Verhängnis geworden.