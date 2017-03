artikel-ansicht/dg/0/

Río de Janeiro (dpa) Die Sambaschule Portela ist die Siegerin des Karnevals 2017 in Rio de Janeiro. Die mit 22 Titeln meistgekrönte Karnevals-Gruppierung der brasilianischen Metropole gewann in knapper Entscheidung der Richter den Wettstreit der zwölf besten Sambaschulen mit ihren Aufzug von 3400 Tänzern. Ihr Thema: Das Flussleben Brasiliens. Der Karneval in Rio de Janeiro war in diesem Jahr von zwei schweren Unfällen mit mehr als 30 Verletzten überschattet worden.