Jule Sandke trifft wieder das Brett

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine ansprechende Generalprobe für die anstehenden Landesmeisterschaften der U12 und U14 am kommenden Wochenende hat der Eisenhüttenstädter Leichtathletik-Trainer Holger Franke seinen beiden Startern beim Nationalen Schülersportfest in Berlin attestiert. Mit "Jule trifft wieder das Brett" beurteilt er den Weitsprung-Wettbewerb von Jule Sandke (W12). Die 4,12 Meter sprang die Eisenhüttenstädterin gleich im ersten Versuch. Damit belegte sie den sechsten Rang unter 53 Startern. Auch mit der Drei-Kilo-Kugel kommt die Athletin der BSG Stahl gut zurecht. Sie stieß diese in der Konkurrenz der W 13 auf 7,02 Meter, dieses Mal gelang ihr die Bestweite im dritten Versuch. Damit belegte sie unter 26 Startern den zehnten Rang. Den 60-Meter-Hürdensprint beendete sie als 22. (13,14 s).