Broadway-Flair in alter Schlosskirche

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) "Ich hätt' getanzt heut' Nacht", heißt es am Sonntag, um 16 Uhr, in der ehemaligen Schlosskirche. Musicalklassiker und aktuelle Produktionen in einem Konzert präsentiert das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde. Es entführt sein Publikum in die Welt des "Phantom der Oper", lädt ein zum Tanz mit "My fair lady", geht auf Reisen nach "Chicago" und bittet zum Empfang bei Kaiserin "Elisabeth". In verschiedene Rollen schlüpft Gesangssolistin Alexandra Broneske (Mezzosopran), die mit ihrer Spielfreudigkeit das Publikum mitreißen wird. Aber auch die Romantik kommt bei Titeln wie "Somewhere over the rainbow" und "Wishing you where somehow here again" nicht zu kurz.