Spende für Malzer Kinderhaus

Malz (OGA) Eine Spende in Höhe von 750 Euro hat Bernd Merkel, Chef der Firma Merkel-Tiefbau aus Birkenwerder, am Montag an das Kinderhaus in Malz übergeben. In der Einrichtung wachsen Kinder auf, die eine schwere Bürde zu tragen haben und aus den verschiedensten Gründen aus ihren Familien genommen werden mussten. Betreut werden sie vom Märkischen Sozialverein (MSV) in drei Häusern in der Stadt - in kleinen Gruppen und familienähnlichen Verhältnissen. "Herr Merkel bat mich in einer Weihnachtskarte um einen Tipp, welche Einrichtung eine Spende dringend gebrauchen könnte", sagte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) bei der Spendenübergabe. Die Auswahl sei ihm nicht schwer gefallen. "Wir können das Geld gut gebrauchen und werden es in einen Ballfangzaun und einen neuen Wäschetrockner investieren", freute sich Erzieher Sven Hentschel.