Gemeinde gibt Geld für 19 Kurkonzerte

Bad Saarow (MOZ) In der Gemeinde Bad Saarow gibt es in diesem Jahr 19 Kurkonzerte, zwei mehr als 2016. Das geht aus den Plänen der jeweiligen Veranstalter hervor. Für die Konzerte haben sie Zuschüsse von 200 bis 500 Euro je Termin bei der Gemeinde beantragt - und sämtlich bewilligt bekommen.

Der Löwenanteil entfällt wie in der Vergangenheit auf die Scharmützelsee-Schifffahrtsgesellschaft - deren Kurkonzerte finden in der Regel sonntags im Biergarten am Hafen statt. Vier Veranstaltungen plant die Evangelische Kirchengemeinden Bad Saarow, drei der Förderverein Kurort Bad Saarow. Zwei weitere kamen kurz vor dem entsprechenden einstimmigen Beschluss im Hauptausschuss von der evangelischen Kirche Fürstenwalde-Süd hinzu. Zu dieser Christengemeinde zählt der Bad Saarower Ortsteil Neu Golm; die Konzerte finden in der dortigen Kirche statt. 7400 Euro fließen insgesamt aus dem Gemeindehaushalt in die Musikveranstaltungen; bei den Kurkonzerten ist der Eintritt für Besucher grundsätzlich frei.

In der Haushaltsplanung vorgesehen ist insgesamt eine Summe von 10000 Euro für Musikveranstaltungen. In diesen Bereich fällt außer den Kurkonzerten auch der "Flammende Scharmützelsee" vom 15. bis 17. September. Dessen Veranstalter, eine Agentur aus Berlin, erhält von der Gemeinde wie in den vergangenen Jahren einen Zuschuss von 3000 Euro.