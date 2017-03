Kompliziertes neues Rufbus-System

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir hätten uns eine Fortsetzung des ursprünglichen Systems gewünscht", beteuert Schleinitz. 2012 war der Rufbus eingeführt und später sogar erweitert worden. Er bot die Haustürabholung, konnte wochentags für jede Zeit des Tages angefordert werden. Er sollte in den nur wenig angefahrenen Orten die Mobilität der Bewohner sichern. Ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil verbietet solch ein flächendeckendes Angebot. Allerdings, so sieht man es im Landkreis, sei das Urteil in anderen Bundesländern durchaus großzügiger ausgelegt worden. Brandenburg lässt keine Ausnahmen zu. Mit dem neuen Betreiber, der mobus, lief der Bestandsschutz aus. Es mussten neue Konzessionen beantragt werden, auch für den Rufbus. Das Landesamt für Bauen und Verkehr erlaubte lediglich eine Übergangsregelung bis Ende Februar. Aber auch die musste sich schon an den neuen Regelungen orientieren. Was dazu führte, dass der gesamte Altkreis Seelow als eine Rufbus-Linie (960) deklariert wurde und Nutzer mitunter stundenlang für relativ kurze Strecken unterwegs waren. Jetzt wurde ein zustimmungsfähiger Rufbus-Fahrplan entwickelt.

Danach gibt es künftig während der Schulferien in vier Richtungen Touren mit dem Rufbus - Letschin, Zechin, Worin, Falkenhagen/Petershagen. Geregelt ist, dass Haltestellen nicht angefahren werden, wenn es keine Anmeldung gibt. Beispiel: Möchte jemand mit dem Rufbus ab 14 Uhr ab Seelow nach Golzow, wären Stopps in mehreren Orten möglich. Gibt es aber nur einen Fahrgast, der nach Neubleyen will, fährt der Bus auch durch. "Er muss lediglich auf der Linienführung bleiben", erläutert Schleinitz. In Sackgassenorte, wie etwa Mallnow, brauche er aber, wenn es dort keinen angemeldeten Fahrgast gibt, nicht extra hineinfahren. Wichtig: Die vier festen Touren beziehen sich ausschließlich auf Schulferien.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Rufbus-Angebote für einige Strecken. Im Fahrplanheft findet man sie bei allen Linien, über denen das R für Rufbus steht. Dabei muss der Fahrgast beachten, ob die Ziffer 98 oder 99 über der betreffenden Linie steht. 98 heißt - verkehrt nur an Schultagen, 99 - verkehrt nur in den Ferien. "Es ist deutlich komplizierter geworden", gesteht Jörg Schleinitz. Der erste Test werden die Oster-Ferien ab 10. April sein. Dann gelten die neuen Zeiten für die Rufbuslinien. Die mobus muss nun - erst am Mittwoch erfolgte die Zustimmung zu den Linien - erneut ihre Fahrplanaushänge auswechseln.

Für Diana Gutsche aus Lietzen bedeutet die neue Regelung eine kleine Katastrophe. Sie bringt ihre Kinder morgens nach Seelow in die Kita, hat für die Rückfahrt bisher den Rufbus genutzt. Den gibt es nun nicht mehr. Es blieben nur die Linienbusse, heißt es aus dem Kreis. Im Wirtschaftsamt hofft man, dass es vorerst die letzten Änderungen am neuen Fahrplan sind. Man wolle nun erst einmal testen. Zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember könnten Nachbesserungen greifen.

Infos und Anmeldungen zum Rufbus bei mobus unter Tel. 03341 4494902