Hennig wird Nachfolger

Wriezen (MOZ) Dyrk Hennig tritt die Nachfolge von Frank Dumke (UWG/CDU) im Wriezener Stadtparlament an. Wie Wahlleiterin Vivien Balzer auf der städtischen Internetseite mitteilt, hat Dyrk Hennig die Mitgliedschaft in der Stadtverordnetenversammlung durch eine schriftliche Erklärung form- und fristgerecht angenommen. Frank Dumke hatte in der jüngsten Sitzung seinen Rücktritt von dem Amt als Stadtverordneter erklärt, da er ein anderes Demokratieverständnis vertrete, als er es in den vergangenen Monaten im Stadtparlament verfolgt hatte, so Dumke.