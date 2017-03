Arbeitsagentur setzt stärker auf Weiterbildung

artikel-ansicht/dg/0/

Dem gegenüber steht ein Bestand von 1096 offenen Stellen, allein im Februar wurden 307 offene Stellen neu gemeldet. "Das geht quer Beet, fast alle Branchen suchen Fachkräfte, ob im Verkehrs- und Logistikbereich, im Bauwesen oder in den Bereichen Gesundheit und Soziales", so Hesse. Es sei auffällig, dass fast ausschließlich Fachkräfte und kaum Hilfskräfte und Ungelernte gesucht werden. "Deshalb legen wir großes Augenmerk auf eine abschlussorientierte Qualifizierung", sagt Hesse. Dieses Angebot werde nicht nur arbeitslos gemeldeten Personen gemacht, sondern auch Beschäftigten in Unternehmen. "Das ist allerdings noch wenig bekannt", so Hesse. Bei Arbeitnehmern, die sich qualifizieren möchten, beteilige sich die Arbeitsagentur nicht nur an den Weiterbildungskosten, sondern auch am Entgeltausfall. "Denn in dieser Zeit steht ja der Arbeitnehmer dem Unternehmen nicht zur Verfügung." Interessierte, die sich in ihrem Beruf qualifizieren oder aus dem Status des Ungelernten herauskommen möchten, können sich bei der Arbeitsagentur melden. So sei es beispielsweise möglich, sich vom Pflegehelfer zum examinierten Altenpfleger zu qualifizieren, Kraftfahrer könnten weitere Berechtigungen erwerben.

Im Agenturbereich Beeskow/Eisenhüttenstadt liegt die Arbeitslosenquote im Februar bei 8,1 Prozent. 3449 Menschen sind ohne Job, das sind nach der Statistik der Arbeitsagentur 10,5 Prozent weniger als im Februar 2016. Wie im ganzen Landkreis entwickeln sich die Zahlen bei Langzeitarbeitslosen - derzeit 1526 - insgesamt, aber auch der unter 25 Jahre - derzeit 210 - im Vergleich zum Februar 2016 positiv.