Märkische Höhe will ins Nachbaramt

Gusow-Platkow (MOZ) "Wie ist die Stimmung unter den Beteiligten?" wollte der Abgeordnete Tino Krebs im jüngsten Gemeinderat von Gusow-Platkow wissen. Allen lag eine Information zum Stand der bisherigen Ergebnisse in Sachen Verwaltungsfusion auf dem Tisch. Neuhardenbergs Amtsdirektorin Grit Brinkmann erläuterte, dass die in der Arbeitsgruppe vertretenen Akteure einen Antrag an das Innenministerium gestellt haben. Ziel sei es, als Modellregion anerkannt zu werden. Denn, das hätte ihnen die Staatssekretärin im Innenministerium, Katrin Lange bescheinigt, die Seelower Region sei diesbezüglich schon sehr weit. Was auch die Anfrage beantwortete. "Bisher haben wir drei Partner alle Schritte sachlich und auf Augenhöhe besprochen", versicherte Grit Brinkmann. "Es gab Pro und Kontra, aber letztlich haben wir alle Entscheidungen einstimmig getroffen."

Die Verwaltungschefin räumte ein, dass die nächsten Beratungen kontroverser werden könnten. Bisher haben die Stadt Seelow, das Amt Golzow sowie die Gemeinden Neuhardenberg und Gusow-Platkow mit am Tisch gesessen. Nach den Beschlüssen in den Gemeindevertretungen kommen jetzt die Ämter Lebus und Seelow-Land hinzu.

"Grundsatzentscheidungen für die Verwaltungsfusion können nicht mehr gekippt werden", erklärte die Amtsdirektorin. Eine sei der Sitz der Verwaltung in Seelow. Die jetzt neu hinzu kommenden Gemeinden haben dies mit ihren Beschlüssen letztlich auch akzeptiert. Über alle Detailfragen - Mitarbeiter-Organigramm, Verwaltungssitz, Arbeitsaufteilung, schrittweise Zusammenführung der Verwaltungen - werde man in den nächsten Treffen im März reden. Der Knackpunkt sei, dass nach wie vor ein Gesetzentwurf fehlt, der die Regularien der künftig zu bildenden Amtsgemeinde enthält. "Unsere Chance ist es, wenn wir als Modellregion anerkannt werden, uns in der Phase der Erarbeitung einzubringen", sagte Brinkmann. Es gehe um Fragen wie Zuständigkeiten, Verteilung von Sitzen oder Trägerschaften.

Bei aller Einigkeit habe das Amt Neuhardenberg derzeit aber ein Problem, räumte die Verwaltungschefin ein: Märkische Höhe will zum 1. Januar 2018 ins Amt Märkische Schweiz wechseln, was letztlich alle Beteiligten unterstützen. "Das hieße aber, dass unser Amt dann nur noch zwei Gemeinden und viel zu wenige Einwohner hätte", machte Grit Brinkmann deutlich. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass das Innenministerium solch ein Konstrukt genehmigen würde. Es hieße letztlich auch, dass auf die beiden verbleibenden Gemeinden finanzielle Mehrbelastungen zukämen, weil sie die Anteile von Märkische Höhe übernehmen müssten. Deshalb sei das Gesetz zur Bildung der Amtsgemeinde so wichtig.

Ein Strohhalm ist die Hoffnung, dass es Sondergenehmigungen geben könnte. Die Oderland-Kommunen wollen Modellregion werden. Im Mai ist speziell zum Thema Märkische Höhe ein weiterer Termin mit der Staatssekretärin angesetzt.