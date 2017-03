Auf 24 Pfoten durch Nordschweden

artikel-ansicht/dg/0/

Drei bis vier Pullover, ein kompletter Schneeanzug und eine XL-Daunenjacke: Was nach Zutaten klingt, sind die Kleidungsstücke, die sich Lara Presser bei Minus 20 Grad Celsius oder weniger anziehen muss, wenn sie sich auf einen Hundeschlitten setzt. Hundeschlitten gehören für die 18-Jährige, die im vergangenen Jahr ihr Abitur am Bad Freienwalder Bertolt-Brecht-Gymnasium abgeschlossen hat, derzeit zum Alltag. Denn Lara Presser verbringt diesen Winter auf einer Huskyfarm in Lappeasuando im Norden Schwedens. Noch bis Anfang April.

"Ich bin nach Stockholm geflogen und habe dann den Nachtzug bis hoch nach Gällivare genommen. Das sind ein bisschen mehr als 1000 Kilometer", berichtet die junge Frau. "Von dort wurde ich mit dem Auto abgeholt."

Seit Ende November genießt sie nun einen etwas anderen Alltag. "Ich wohne direkt in einer Lodge zusammen mit den anderen Leuten, die hier arbeiten", berichtet Lara Presser. Dass sie mal in einem dieser kleinen typisch schwedischen Holzhäuschen wohnen würde, hatte sie sich bisher nur erträumt.

Der Lebensstil mitten in der Natur sagt ihr zu. Auf die Menschen musste sie sich anfangs allerdings etwas einstellen. "Die Mentalität im Norden ist sehr speziell. Die Leute sind zwar freundlich, aber eher verschlossen. Es dauert wirklich lange um Kontakt mit Einheimischen zu knüpfen", erzählt sie.

Die Sprache hat sie in den vier Monaten, in denen sie nun dort ist, auch ein wenig gelernt. "Ich versuche es zumindest", sagt sie. "Unser Team ist sehr international. Es gibt Leute aus Korea, Gambia, Alaska, der Schweiz, Schweden und natürlich aus Deutschland. Das führt leider dazu, dass größtenteils Englisch gesprochen wird", erzählt die 18-Jährige, die die Huskys dort schon sehr ins Herz geschlossen hat.

Auf der Farm hilft sie im Wintergeschäft aus. Denn während der kalten Jahreszeit gibt es zahlreiche abenteuersuchende Touristen aus allen Teilen der Welt, die lernen wollen, wie ein Hundeschlitten zu fahren ist und die die eisige Schönheit und Stille der Natur hautnah miterleben wollen.

"Von den Huskyfarmen gibt es jede Menge", erzählt Lara Presser. Für sie ist es ein langgehegter Traum auf einer dieser unzähligen, abgelegenen Farmen als sogenannter Doghandler auszuhelfen. Auf dem Gelände betreut und versorgt sie 23 Huskys und "eine ganze Meute Welpen". Zu ihrer täglichen Arbeit gehört unter anderem, die Huskys zu trainieren, den Zwinger zu säubern, sie zu füttern und sich mit ihnen zu beschäftigen. "Vor allem die Welpen brauchen viel zusätzliche Zuwendung", sagt Lara Presser.

An der Arbeit mit den Tieren hat sie großen Spaß. Durch die teils extremem Temperaturen kann der Alltag allerdings auch zu einer echten körperlichen Herausforderung werden, so die 18-Jährige. Ohne Mundschutz und mehrere Lagen Kleidung geht bei den Minusgraden nichts. "Es ist so kalt, dass sich in die Luft geschleudertes, heißes Wasser in Sekundenbruchteilen zu Dampf und Eis verwandelt und selbst Wimpern bei zu lange geschlossenen Augen zusammenfrieren", berichtet die junge Frau.

Als wichtigstes Utensil empfindet sie zurzeit noch die Stirnlampe. "Da die Sonne während der Polarnacht nicht mehr über den Horizont reicht, schenkt sie nur vier bis fünf Stunden Helligkeit am Tag. Ohne eine gut funktionierende Lampe, wäre man bei vielen Arbeiten schon am frühen Nachmittag aufgeschmissen", hat Lara Presser erfahren. Sternenklare Nächte und Polarlichtern entschädigen allerdings für die Dunkelheit und Kälte.

Ein weiterer Höhepunkt für Lara Presser sind die regelmäßigen Huskytouren. "Es ist schwerer als es aussieht, einen Schlitten mit vier bis sechs Hunden zu fahren. Darum wird jede Tour zu einem Abenteuer", sagt sie. Ihre Aufgabe dabei ist es, die Ausflüge vorzubereiten und gelegentlich zu begleiten. "Das Einspannen der Hunde vor die Schlitten hat es besonders in sich. Kurz bevor es losgeht, ist jeder Hund in heller Aufregung und ´gepackt vom Lauffieber", berichtet sie. Es wird gebellt, wild gesprungen und gejault. Erst mit dem Lösen der Leine beginne dann das leise, friedliche Fahren durch die Winterlandschaft.