artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Malen gegen Krebs" ist eins von drei Projekten des Fördervereins für Krebsbetroffene Vinco in Frankfurt. Seit fünf Jahren setzen sich von Krebs betroffene Frauen unter Anleitung der pädagogischen Kunsttherapeutin Olivia Wojtas auf künstlerische und kreative Weise mit ihrer Erkrankung auseinander. Sie lernen, mit ihren Gefühlen und Erfahrungen umzugehen, und finden in der Gemeinschaft ein wohltuendes Verständnis und Aufgehobensein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556179/

Seit dem Jahr 2009 haben es sich der Fotojournalist Winfried Mausolf und der Lions Club zur Herzenssache gemacht, Vinco mit regelmäßigen Spenden zu unterstützen. So sind beim "Advent in St. Marien" im vergangenen Jahr mit dem Verkauf des Kalenders 2017 von Winfried Mausolf und von Champagner 1000 Euro zusammengekommen. Das Geld wurde jetzt an den Verein Vinco übergeben.

www.vinco-ffo.de