Entsetzen über Fällungen an der Moppelkute

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Andreas Hinz, Vorsitzender vom Nabu, nutzte die Einwohnerfragestunde während der Gemeindevertretersitzung, um nachzuhaken, warum der Nabu im Vorfeld der Baumfällaktion an der Moppelkute nicht einbezogen worden sei. Da stünden jetzt höchstens noch zehn Prozent der Bäume, sagte er.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556180/

Ein Anwohner der Moppelkute schilderte, wie bestürzt er war, als die Fällarbeiten begonnen hätten. Er habe dann versucht, in der Gemeindeverwaltung jemanden zu erreichen, um herauszufinden, ob das dort alles rechtens sei. Doch niemand war wirklich aussagefähig. "Dort ist alles, aber auch alles entfernt worden. Das war ein Biotop. Da war Wasser, auf dem Enten schwammen. Warum zerstören wir unsere Umwelt so? Es hätte doch gereicht, den Müll da rauszuholen", sagte er. Zudem wollte er wissen, wem das gefällte Holz gehört. Er beobachte einen Nachbarn, der sich da ständig bediene. Aus seiner Sicht sei das Diebstahl.

Thomas Krieger (CDU) verwies auf die langen Diskussionen rund um die Menzelstraße. Da sei der Nabu ganz sicher mit einbezogen gewesen. Und auch vorher schon, im Jahr 2012/13, sei die Renaturierung der Moppelkute ein Thema in der Gemeinde gewesen. Anita Dinc (ehemalige Gemeindevertreterin der Linken) habe sich massiv eingesetzt, dass in die Moppelkute wieder Wasser komme. Das gehe aber nur, in dem die Kute jetzt tiefergelegt und der Müll rausgenommen wird. Um das aber alles machen zu können, müssen die Bäume erst einmal weg. Es würden auch Bäume nachgepflanzt und Benjeshecken angelegt. Das Holz gehöre im Normalfall der Firma, die die Bäume gefällt hat. Andreas Hinz protestierte nach dieser Aussage: "Wir wussten nicht, dass dort fast alles weggenommen wird."

Krieger versprach, die Beauftragung der Fällungen noch einmal zu überprüfen. Er versprach zudem, künftig stärker darauf hinzuweisen, wenn solche Maßnahmen anstehen. 270 Bäume seien laut Plan gefällt worden, dies habe auch in der entsprechenden Beschlussvorlage gestanden, sagte er.