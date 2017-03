Basketballer bleiben im Aufwärtstrend

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556183/

Die Woltersdorfer starteten im ersten Spiel besser als der EBV. Die Gäste brauchten fünf Minuten (5:7), um sich an die fremde Umgebung (große Sporthalle, andere Korbanlagen) zu gewöhnen. Beim EBV fehlte Jan Grünberg, der die aktive Laufbahn beendet hat.

Zum ersten Pausenpfiff führte der EBV mit 17:15. Die EBV-Defensive stand nicht eng genug, um vor allem den Topscorer der Woltersdorfer Nino Schönebeck zu binden. Er erzielte in der ersten Halbzeit allein 18 Punkte. Das zweite Viertel gehörte mit 24:14 dem EBV. Aus einer besseren Verteidigung (3:2 Zone) heraus konnte das Team nach vorn effektiv arbeiten. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 41:29.

Nach dem Seitenwechsel hielten sich die Gästespieler defensiv und offensiv unverständlicherweise zurück. In der Verteidigung ging Woltersdorf immer wieder in die Schnittstellen der Eisenhüttenstädter, im Angriff wollte der Ball nicht in den Woltersdorfer Korb. Dazu kam erschwerend, dass Cottbus keinen 2. Schiedsrichter stellte und der allein leitende Hauptschiedsrichter völlig überfordert war. So hatte der Gastgeber das 3.Viertel mit 21:19 für sich entschieden. Zu Beginn des 4. Viertels (60:50 für den EBV) konnte eine nochmalige Auszeit für den EBV etwas mehr Ordnung in die Reihen bringen.

Der BBC Cottbus III war nur mit sieben Spielern angereist. Der EBV hatte seine Kräfte mit acht Spielern gut eingeteilt. Er übernahm sofort die Initiative und gab den Lausitzern überhaupt keinen Raum, sich zu entfalten. Ein 20:14 nach zehn Minuten folgten zwei souveräne Viertel mit 20:9 und 23:7. Eine zwischenzeitlich klare Halbzeitführung des EBV von 42:23 folgte ein ebenso klares 64:30 nach 30 Minuten.

Dass der EBV sein 2. Spiel hintereinander hatte, davon merkte Trainer Manfred Borchert nichts. Auch im letzten Viertel ließ das Team nichts anbrennen, gewann diese zehn Minuten mit 21:15. Borchert: "Stück für Stück entwickelt sich die Mannschaft weiter. Sie war sehr homogen. So können wir auch den letzten beiden Auswärtsspielen am Sonntag optimistisch entgegenblicken."

EBV gegen Woltersdorf II: Toni Meinhardt 18 Punkte, 6/7 Freiwürfe, David Kiutra 4, Marcus Burde, Oliver Schwanz 2, Joey Lehmann 2, Patrick Köster 12 Punkte, 0/2 FW, Kevin Köster 21 Punkte, 2/2 FW 4 Dreier, Dennis Herkt 15 Punkte, 3/3 FW

Freiwürfe: EBV 11/14 (79 Prozent), Woltersdorf 1/5 (20 Prozent)

EBV gegen BBC Cottbus III: Toni Meinhardt 16 Punkte, 4/8 Freiwürfe, David Kiutra 13 Punkte, 2/8 FW, 1 Dreier, Marcus Burde 5 Punkte, 3/4 FW, Oliver Schwanz 3 Punkte, 1 Dreier, Joey Lehmann 9 Punkte, 1/2 FW, Patrick Köster 4 Punkte, 0/2 FW, Kevin Köster 24 Punkte, 6/9 FW 1 Dreier, Dennis Herkt 12 Punkte, 1/2 FW 1 Dreier

Freiwürfe: EBV 17/35 (49 Prozent), Cottbus 4/11 (36 Prozent)