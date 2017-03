Elfjähriger von Auto angefahren

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erneut ist in Eisenhüttenstadt ein Kind angefahren worden, diesmal in der Cottbuser Straße. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab es gegen 7.34 Uhr eine entsprechende Information. "Nachdem der elfjährige Junge aus dem Bus gestiegen ist, wollte er hinter diesem die Fahrbahn überqueren", sagte ein Polizeisprecher. Dabei übersah er einen im Gegenverkehr kommenden PKW Citroen. "Es kam zu einer Berührung mit dem Fahrzeugspiegel des Citroens, wobei der Junge leicht verletzt wurde."