Dach-Gittersparren als Rarität

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556186/

Das Planungsbüro pro 3 Seelow konnte die Behörde jedoch davon überzeugen, dass es mehrerer solcher Konstruktionen in der Stadt gibt. So findet man diese Gittersparren-Konstruktion zum Beispiel auch im Dachgeschoss der Bertolt-Brecht-Oberschule oder am Sitz des Diakonischen Werkes in der Ernst-Thälmann-Straße. Man einigte sich, einen kleinen Teil zu erhalten. Ansonsten darf ein neuer, moderner Dachstuhl errichtet werden.