"In Groß Neuendorf kann man schön schaukeln"

Bad Freienwalde (MOZ) Der Reiseführer "Das Oderbruch - Liebe auf den zweiten Blick" von Carmen Winter liegt jetzt in fünfter Auflage und komplett überarbeitet vor. Auffallend ist bereits der neu gestaltete und frischer wirkende Einband. Der Rücken ist jedoch im bekannten Weinrot gehalten. "Das Buch war mehrere Jahre vergriffen und ist immer noch stark nachgefragt", erklärt Sandra Knopke, die mit Saskia Klemm vor etwas mehr als einem Jahr den 1998 von Margot Prust und Inge Bärisch gegründeten Findling Verlag übernommen hat. Seither hat dieser auch seinen Sitz in Werneuchen.

Die Neuauflage des Oderbruch-Reiseführers starte, so Sandra Knopke, wieder mit dem geschichtlichen Teil und führt den Leser erneut in vier nach Regionen sortierten Kapiteln durch die Landschaft. "Die Kapitel sind jetzt farblich strukturiert. Am Ende der vier Kapitel gibt es jeweils neue Serviceteile."

Carmen Winter hebt unterdessen die illustrierten Karten und die zahlreichen neuen und vor allem größeren Fotos hervor. Darum hätten sich die beiden neuen Verlegerinnen gekümmert. Sie bezeichnet das Angebot, ihren erstmals 2004 erschienenen kulturhistorischen und touristischen Reiseführer überarbeiten zu dürfen, als Glücksfall: "Es ist die erste Neuerscheinung unter neuer Regie. Ich habe sofort ja gesagt."

Aufgewachsen ist Carmen Winter in Neugaul und damit im Oderbruch. "Aber zu Hause reist man ja nicht", gibt die Autorin zu bedenken, die längst in Frankfurt (Oder) lebt, jedoch regelmäßig Mutter und Bruder besucht, die noch in Neugaul zu Hause sind. So habe sie einst vieles nicht gekannt und entdecke noch heute immer wieder Neues: "Es hat sich in den Jahren doch einiges verändert."

Nach ihrer Lieblingsecke befragt, muss Carmen Winter etwas überlegen und nennt dann Zollbrücke: "Da waren wir schon in meiner Kindheit oft - zum Kaffeetrinken und Spazierengehen auf dem Deich." Heute sehe das Programm nicht viel anders aus, gehöre hin und wieder aber auch das Theater am Rand mit dazu: "Das gab es damals nur noch nicht."

Hat die Autorin vielleicht noch weitere Lieblingplätze? "Ja", sagt sie fast ein bisschen erleichtert und erklärt: "Ich war immer sehr gern im Engelhardtschen Atelier." Für die Neuauflage habe sie mit dem Bildhauer Jörg Engelhardt in Jäckelsbruch gesprochen. Seinem 2014 verstorbenen Vater Horst war zuvor stets ein Kapitel gewidmet.

Carmen Winter fällt dann noch Groß Neuendorf ein: "Da kann man heute schön schaukeln - auch als Erwachsene." Und Radfahren? "Das ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding", sagt die 53-Jährige, aber der Reiseführer enthalte natürlich auch Tourenvorschläge für Ausflügler, die per Rad ins Oderbruch kommen wollen.

Auf die in Bad Freienwalde anstehende Buchvorstellung freut sich Carmen Winter bereits und wird dazu auch autobiografische Texte mitbringen: "Aus einem Reiseführer liest man ja weniger", findet sie, verweist aber noch auf ein eigenes Gedicht, das darin zu finden sei.

Verlegerin Sandra Knopke hebt unterdessen die "traditionellen Wurzeln" des Findling Verlags hervor: "Die sind uns sehr wichtig, es gibt aber auch viele neue Projekte." Konkretes verraten wolle sie da allerdings noch nicht. "Momentan laufen viele Gespräche und ist so einiges noch nicht in Sack und Tüten", erklärte sie.

Die Buchpräsentation mit Lesung findet am 12. März um 14 Uhr im Teehäuschen Bad Freienwalde, Rathenaustraße 3, statt. Der Reiseführer ist für 9,80 Euro im Buchhandel (ISBN 978-3-933603-57-9) und auch über den Online-Shop im Internet unter www.findling-verlag.de erhältlich.